Alex Pereira vs Ciryl Gane: horario de la pelea de la UFC en la Casa Blanca antes del Topuria vs Gaethje y dónde ver por TV y en directo en España

Mientras todos los focos apuntan al peleón histórico entre Ilia Topuria y Justin Gaethje de esta madrugada en la Casa Blanca, el histórico evento que ha preparado Dana White para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos y el 80 cumpleaños de Donald Trump tiene muchas sorpresas en su cartelera. En total serán siete peleas, sin preliminares, todas ellas de gran nivel y muchísima expectación generada entre los aficionados.

De forma más que evidente, el segundo plato fuerte de la noche será el enfrentamiento en la pelea coestelar entre Alex Pereira (13-3-0) y Ciryl Gane (13-2-0): ambos peleadores se disputan el cinturón interino del peso pesado. Para el brasileño ("Poatan"), la pelea representa una oportunidad histórica: acercarse al sueño de convertirse en el primer triple campeón de la historia de la UFC.

Este será, sin lugar a dudas, el combate más importante de su carrera: está a un paso de hacer historia con apenas 12 peleas en la compañía. Enfrente tendrá a un Ciryl Gane con ganas de 'limpiar' de su historial el feo piquete de ojos ante Tom Aspinall que acabó en un 'no contest': el francés quiere demostrar que merece volver a jugarse el cinturón.

Horario y dónde ver el UFC Freedom 250 con Ilia Topuria y Alex Pereira

El gran evento de la UFC en Washington está programado para la noche de hoy domingo 14 de junio en Estados Unidos, lo que en España se traduce en la madrugada del domingo 14 al lunes 15.

La cartelera principal (sin preliminares) comienza sobre las 02:00 horas (CEST), por lo que el combate coestelar entre Pereira y Gane está previsto para las 04:30 horas (CEST) en España, aproximadamente. Lo que suceda en este combatazo será el mejor aperitivo para el Topuria - Gaethje que vendrá inmediamente.

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En España, todo el evento podrá seguirse en Eurosport y HBO Max. Ambas plataformas emitirán las peleas en directo. Quien quiera seguirlo en streaming tendrá en Max su mejor aliado, con la posibilidad de revisionarlo después si el horario se hace cuesta arriba. En Sport te ofreceremos la mejor cobertura de la última hora de lo que suceda en directo.