Alerta climática para Topuria: lluvia, calor y tormentas amenazan el UFC Casa Blanca

La UFC ha preparado durante meses una de las noches más llamativas de su historia, pero hay un rival que no aparece en la cartelera y que estos días también preocupa en Washington: el tiempo. El UFC Freedom 250 se celebrará este domingo en el South Lawn de la Casa Blanca, al aire libre, y las previsiones dejan una pregunta bastante lógica: ¿qué pasa si llueve durante el Topuria-Gaethje? ¿Hay riesgo de cancelación? SPORT lleva varios días en la capital estadounidense y ha podido comprobar de primera mano cómo el clima cambia de un momento a otro, la humedad y las fuertes lluvias que aparecen sin avisar.

La compañía ha construido una estructura enorme, conocida como ‘The Claw’, para acoger el octágono y parte de las gradas, pero no se trata de un pabellón cerrado. La jaula estará cubierta, sí, aunque el evento seguirá expuesto a lo que ocurra en el cielo de Washington. Y eso, en una ciudad donde estos días se están mezclando calor, humedad y riesgo de tormenta, no es un detalle menor.

LA UFC VA CON TODO

Craig Borsari, director de contenido de la UFC y uno de los principales responsables de la producción del evento, explicó ante la prensa acreditada que la compañía tiene varios planes previstos. La idea es clara: si la lluvia es ligera o moderada y no hay relámpagos, la UFC intentará seguir adelante con la cartelera.

“Si llueve de forma ligera a moderada sin relámpagos, intentaremos seguir adelante”, explicó Borsari. El problema es que la cubierta no garantiza una protección total. “Ese toldo ayudará, hay más asientos a nivel del suelo, tal vez un par de filas más arriba, las gradas se llenan, hay gente que se mojará, y para ser honesto, está tan alto que si hay un poco de brisa, la lluvia comenzará a colarse dentro de ese diámetro de 100 pies”.

Es decir, la estructura está pensada para reducir el impacto de la lluvia, pero no para aislar por completo la jaula. Si cae agua con viento, parte de esa lluvia podría entrar en la zona del octágono o afectar al entorno más cercano. Para los aficionados puede ser una incomodidad. Para los peleadores, el asunto es más serio.

EL RIESGO DE LA LONA

En las MMA, una lona mojada cambia muchas cosas. Puede afectar a los desplazamientos, a los apoyos, a las entradas de derribo y a los scrambles. Un resbalón en una pelea de alto nivel puede cambiarlo todo y producir un resbalón inesperado que cambie el destino del combate. Y estamos hablando de peleas titulares, con cinturones y muchos millones de por medio. Si la superficie no está perfecta, cualquier pequeño detalle puede influir.

La UFC lo sabe. Por eso, según explicó Borsari, existe una funda específica para proteger la lona y evitar que el calor o las condiciones exteriores la afecten más de la cuenta. “Tenemos una funda a medida para la lona, así que eso nos protegerá de cualquier aumento de calor”, detalló. También explicó que parte de la decisión de empezar el evento a las 20.00 hora local tiene que ver con evitar la luz solar directa sobre el tapete durante las horas más duras del día.

¿Y si hay tormenta eléctrica?

Ahí la situación cambia por completo. Es lo que más miedo da a toda la promotora. Una cosa es la lluvia y otra muy distinta son los relámpagos. Si aparece una tormenta eléctrica cerca del recinto, el evento tendría que pararse por motivos de seguridad. Dana White lo resumió esta semana diciendo que cuando hay rayos, se espera.

La UFC no contempla cambiar de sede ni cancelar de entrada el evento, pero sí tiene asumido que puede haber interrupciones si la meteorología obliga. Borsari explicó que la compañía cuenta con un plan de contingencia para mantener la transmisión desde una zona cercana al South Lawn si fuera necesario esperar a que pase una tormenta. La idea sería no cortar completamente la emisión y reanudar la cartelera si las condiciones vuelven a ser seguras. SPORT también ha podido saber que está sobre la mesa la opción de adelantar o retrasar el inicio de la velada. Lo más óptimo sería arrancar antes, ya que el parque de la Ellipse dónde se reunirán miles de personas debe cerrar a las 3 de la madrugada.

Calor, humedad y mosquitos

La lluvia no es la única preocupación. Washington está viviendo días de mucho calor y humedad, algo que también puede influir en los peleadores. Aunque la cartelera empezará por la noche, durante el día las temperaturas han estado rondando los 30 grados e incluso más. La sensación térmica puede ser más alta por la humedad.

Algunos peleadores han entrenado al aire libre durante la semana para aclimatarse, como es el caso de Ilia Topuria y Alex Pereira. A este último incluso se le ha visto haciendo manoplas en pasos de zebra en medio de la carretera. Otros han buscado sesiones de sauna o trabajos específicos para acostumbrar el cuerpo a la humedad. No es lo mismo competir en un pabellón climatizado que hacerlo en un jardín al aire libre en Washington, aunque el combate sea de noche.

También hay otro factor menos glamuroso pero igual de real, los insectos, algo que también ha podido sentir de primera mano SPORT. En un evento al aire libre, con césped, calor y humedad, la UFC tendrá que controlar también ese tipo de detalles. Washington y en especial los jardines sur de la Casa Blanca están repleto de zonas verdes donde se acumulan muchos insectos, y con los focos gigantescos que la UFC ha colocado alrededor de 'The Claw', puede ser un caos.

Topuria no le da importancia

Ilia Topuria fue preguntado esta semana por la posibilidad de que la lluvia o incluso una tormenta puedan aparecer durante la noche del combate. “Me da totalmente igual. En las mismas circunstancias que voy a tener que pelear yo, va a tener que pelear mi oponente”, dijo ante los medios españoles desplazados a Washington, entre ellos SPORT.

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El campeón incluso bromeó con un escenario extremo: “Como si nos tiran en el agua y nos dicen ‘el que gane’... lo ahogo”.