Aleksandre Topuria está de regreso en UFC: 22 de noviembre en Catar

Magníficas noticias para los aficionados a las artes marciales mixtas en España. Aleksandre Topuria (6-1), hermano de Ilia y ya consolidado como peleador de pleno derecho en la UFC, tiene agendado su próximo compromiso en la mejor liga del mundo. Según ha podido saber MARCA, 'El Conquistador' se enfrentará al kazajo Bekzat Almakhan (12-2) en la división del peso gallo, dentro del UFC Catar que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Tan solo falta la confirmación oficial y el acuerdo es total.

Aleksandre, con un récord profesional de 6-1 a sus 29 años, debutó en la jaula de la UFC el pasado mes de febrero tras una larga espera. En las preliminares del UFC 312 (Strickland vs. Du Plessis 2) derrotó por decisión unánime a Colby Thicknesse, mostrando un nivel muy completo. Con el wrestling como base —algo que comparte con su hermano debido a su pasado en la lucha grecorromana—, el hispanogeorgiano desplegó un boxeo ordenado y preciso que le valió la victoria en las cartulinas. Aunque no logró finalizar, dejó para el recuerdo un suplex espectacular, al alcance de muy pocos en la promotora.

Debutó con triunfo en febrero

Pasarán más de nueve meses entre el primer y el segundo combate de Aleksandre en UFC, una ausencia prolongada que ha marcado buena parte de su carrera profesional. Y todos sabemos el motivo: el mayor de los Topuria es también el entrenador principal de Ilia desde su ascenso meteórico a la élite, un rol que cobró aún más importancia tras la separación con los hermanos Climent, Jorge y Agustín, quienes fueron preparadores de El Matador hasta hace apenas unos meses.

Aleksandre aparcó en varias ocasiones su trayectoria para priorizar la de su hermano, una decisión que dio sus frutos cuando Ilia se proclamó campeón del mundo frente a Volkanovski, un logro que sería imposible entender sin la influencia de Aleks. Ahora, con el menor de los Topuria tomándose un descanso a la espera de su próxima defensa, llega el turno del Conquistador, al que la UFC ha puesto un reto exigente en Doha.

Rival duro para Aleks

Su rival será Bekzat Almakhan, nacido en Kazajistán y con 27 años, que llega con un récord profesional de 12-2 y la etiqueta de finalizador nato: 10 de sus victorias llegaron por la vía del KO o TKO. Apodado The Turan Warrior, acumula un balance de 1-1 en la compañía. Su debut, en marzo de 2024, no pudo ser más complicado: perdió por decisión mayoritaria ante Umar Nurmagomedov, primo del legendario Khabib y por entonces una de las mayores promesas de las 135 libras. Apenas un año más tarde, Umar ya estaba disputando el cinturón mundial frente a Merab Dvalishvili, una prueba clara de la exigencia del rival que le tocó en suerte a Almakhan en su estreno. Con semejante oponente, Aleksandre deberá prepararse para una auténtica guerra dentro del octágono.

Aleksandre Topuria debutó en UFC con victoria por decisión unánime / UFC

La categoría del peso gallo es una de las más competidas de toda la UFC, sobre todo por la calidad de talento que concentra en su Top-15. Más allá de estas listas, también abundan peleadores de nivel descomunal, como Aleksandre Topuria, a quien muchos ya consideran un serio contendiente al título en el futuro. Por ahora, el rey de la división es su íntimo amigo, el georgiano Merab Dvalishvili, programado para enfrentarse a Cory Sandhagen en el co-main event del UFC 320. Entre las ‘joyas’ fuera del ránking destacan nombres como Raul Rosas Jr., Payton Talbott o Malcolm Wellmaker, entre muchos otros.