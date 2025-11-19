Aleksandre Topuria: “Quiero que mi rival tenga que sobrevivir contra mí"

Aleksandre Topuria (6-1) atiende a SPORT desde Doha, Qatar, donde el próximo sábado 22 de noviembre disputará su segundo combate en UFC, en uno de los mejores ‘Fight Night’ del año. El bantam hispano-georgiano, asentado en España, se mide al peligroso kazajo Bekzat Almakhan (12-2), un noqueador duro, agresivo y con etiqueta de ‘coco’ de la división, en un duelo entre dos de los grandes talentos aún fuera del ranking. Sereno pero ambicioso, Aleks desgrana en esta entrevista cómo llega al combate, cómo piensa hacer que su rival “sobreviva” a su ritmo dentro de la jaula y qué espera de su futuro en las 135 libras.

Aleks, lo primero: muchísimas gracias por atendernos de nuevo aquí en SPORT. Estás otra vez en Fight Week, tu segunda semana de combate en UFC, nueve meses después de tu debut en la compañía. ¿Cómo estás a nivel físico y mental de cara a este combate en Qatar?

Me siento muy bien, la verdad. Me siento muy bien, gracias. Gracias a ti por el tiempo.

Un debut perfecto en Sídney

Antes de hablar de lo que viene este sábado en Qatar, hagamos un pequeño resumen de lo que pasó en febrero en Sídney. Me imagino que te habrás vuelto a ver ese combate varias veces. ¿Cómo lo analizas? Debutar en UFC con victoria ya es un gran primer paso, pero tú, ¿cómo te viste?

Yo creo que estuvo interesante la pelea. Nunca me había visto pelear tres asaltos, y menos en la jaula más grande del mundo. Y la verdad es que he disfrutado. Estoy agradecido de que hayan sido tres asaltos. Así he podido disfrutar también todas las veces que he visto la pelea: 15 minutos de combate.

También venías de bastante tiempo sin competir, y esos 15 minutos te dieron mucha experiencia. Quizá no fue una finalización, pero te vimos muy quirúrgico, muy estratega, como nos tienes acostumbrados. ¿Fue sobre todo experiencia para ti?

Mira, como profesional yo siempre… incluso, dejemos mi pelea a un lado.Siempre que yo analizo a un peleador, me dicen mucho más las peleas de 15 o 25 minutos que una finalización. Porque sé que las finalizaciones pueden venir y nunca sabrás, a lo mejor, con los golpes cómo habría desempeñado el que ha perdido. Hay como muchas preguntas detrás, ¿verdad? Por ejemplo, para darte un ejemplo, para que entiendas: ¿qué tal hubiera sido, por ejemplo, la pelea de Bryce Mitchell con Josh Emmett? Es que empezó la pelea, una mano y adiós. Igual hemos visto después la pelea de Zalal con Josh Emmett y lo somete en el primer asalto, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo hubiera tirado al suelo Josh Emmett? Skill for skill, ¿me entiendes?

Aleksandre Topuria logró vencer a Colby Thicknesse en su debut en UFC / MARK EVANS

Entonces yo creo que habilidad con habilidad es lo que se mostró en mi pelea, ¿verdad? Mis habilidades contra sus habilidades. Como dije durante toda la Fight Week, yo estaba preparado para cualquier escenario y, por supuesto, iba a buscar la finalización. Pero se puede decir mucho, y una vez estás dentro, si tú estás viendo que la pelea está yendo bien, estás dando como algo que… tienes algo que enseñar: el suplex, la mano, etc. Quizás pruebas una patada, el takedown, el control, etc.

Porque yo, por lo menos, estoy consciente durante toda la pelea. Sé lo que estoy haciendo y sabía que estaba enseñando muchas cosas de las que la gente a lo mejor no sabía que tenía. Y digo: bueno, voy a seguir. ¿Por qué voy a desesperarme para finalizarlo, para que la gente diga “uy, lo ha finalizado”. No me desespero por esas cosas. No pienso en la gente en absoluto en ese momento. Pienso en terminar el trabajo con la mano alta.

Un 'coco' kazajo con poder de KO

De Sídney pasas ahora a Qatar, en uno de los mejores Fight Night del año para cerrar 2025, y te enfrentas a un rival muy duro. Quizá mucha gente todavía no lo conoce, pero fuera del ranking yo diría que tú y Bekzat Almakhan sois de los talentos más interesantes del peso gallo. ¿Qué nos puedes contar de él y qué cambios habéis incorporado en este campamento para preparar al kazajo?

El trabajo no ha cambiado. El trabajo siempre es el mismo.Es buscar no qué es lo que hace él, sino en qué soy bueno. En qué soy bueno de verdad. Qué es lo que yo puedo hacer para que no él, nadie pueda hacer nada contra eso. Y en eso me enfoco. Por supuesto que analizamos las peleas, porque a nosotros se nos conoce como personas que analizan mucho a sus rivales, etc. Y por supuesto que lo hemos analizado. Sabemos perfectamente por dónde van los tiros y todo eso, pero no voy a entrar para defenderme, ¿me entiendes? Yo estaré preparado para cualquier cosa, pero yo no pienso entrar dentro de la jaula y defenderme. Yo pienso entrar dentro de la jaula y hacer que él se sienta presionado en todo momento y que él tenga que sobrevivir, no yo.

Entonces, ¿qué tiene que hacer Aleksandre Topuria para imponer su ritmo de pelea ante un rival como Almakhan? A priori parece un tipo que siempre busca imponer su estilo en el striking y tiene una pegada especial: 10 de sus 12 victorias son por KO. Más que contrarrestar, ¿qué tienes que hacer para imponer tu juego ante un perfil así?

Simplemente no dejarle que trabaje. Y, si trabaja, saber cómo moverlo, cómo para que no ejecute lo que son sus puntos fuertes, ¿verdad?Y si los hace, también estar preparado para ello. Aunque ejecute su mejor técnica, estar preparado para ello.

"Cuando estoy dentro de la jaula, siempre confío en que el momento va a llegar "

A la hora de salir al combate, diría que tenéis estilos bastante diferentes. Él, al menos en lo que le hemos visto en UFC, siempre intenta salir con una marcha más, muy agresivo. Lo vimos, por ejemplo, en su combate ante Umar Nurmagomedov, donde consiguió ese takedown. En cambio tú eres más estratega, más paciente, te gusta “cocinar” un poco más al rival, aunque siempre buscando la finalización. ¿Cómo crees que van a chocar vuestros estilos dentro de la jaula?

Tú lo has dicho. No me falta paciencia. Por lo tanto, cuando estoy dentro de la jaula, siempre confío en que el momento va a llegar en el que tenga que prender el fuego. Yo sé que por dentro mi sangre arde, pero yo siempre trato de mantener mi mente fría para poder desatar ese infierno en el momento adecuado.

¿Crees que tu rival puede llegar a desesperarse si ve que no le empiezan a entrar esos golpes de gracia? En Australia vimos que tienes un boxeo defensivo espectacular, ese cabeceo tan parecido al de tu hermano, muy trabajado junto con la lucha. Te vimos muy cómodo haciendo fallar golpes como si nada. ¿Crees que un rival que depende tanto de conectar manos puede frustrarse al ver cómo te mueves?

Perfectamente. Perfectamente.Como te digo, yo estoy preparado para cualquier escenario. Yo siempre trato de no desesperarme. Siempre mantener la mente fría, hacer lo necesario en el momento adecuado como para que el otro no tenga esa libertad de ejecutar lo que quiera ejecutar.Y si lo ejecuta, también hacerlo sentir que haya sido en vano. Y, si hace falta en ese momento tener ese cabeceo, lo vais a ver también.

Aleksandre Topuria tiene un boxeo muy técnico / ALEKSANDRE TOPURIA

Imagino que ganas no te faltan. Entras a tu segundo combate en UFC después de exhibirte bastante en febrero y llegas con la motivación a tope, además contra un rival duro. Yo creo que la UFC te ve como un gran prospecto dentro de las 135 libras: el Top 15 está lleno de talento, pero fuera también. Te ponen una piedra de toque importante, comprando el ‘hype’ que hay contigo. Aquí te conocemos desde hace tiempo, pero quizá en el mercado estadounidense o mundial no tanto. ¿Cómo ves este emparejamiento y todo ese ‘hype’ que se comenta alrededor tuyo?

Mira, yo estoy de acuerdo con que la pelea que pactaron es una muy buena pelea y el rival que me pusieron a mí. Pero… ¿quién sabe? Al revés: el rival que le pusieron al otro. Hay que ponerse también en la piel del otro, ¿verdad? Y cuando uno se pone en la piel del otro entiendes que no es una pelea que sea un hueso duro solo para Alexandre; es una pelea bastante interesante para los dos. He oído que se habla mucho del hype, o cómo era que dijeron… que es que tiene mucho hype porque su hermano es doble campeón del mundo. Si él se cree que se va a enfrentar con el hype, ese es su problema. Yo sé que no me voy a enfrentar con ningún tipo de hype ni con el aire. Sé con qué me voy a enfrentar. Yo me he enfocado durante todo este tiempo sabiendo con qué me voy a enfrentar. Ahora, si él se quiere convencer de que se va a enfrentar con el hype, cuando estemos dentro de la jaula no tengo la menor duda de que se va a dar cuenta de que no es hype con lo que se está enfrentando.

¿No sabe lo que le espera dentro de la jaula, Aleks?

No es cuestión de… Igual sabe, pero trata como de autoconvencerse de que no. A mí, los que han tenido conmigo charlas cercanas, saben que no soy una persona a la que le guste minimizar a los oponentes y quitarles el crédito y traer la típica charla de “yo esto, yo lo otro”. Yo hablo desde mi confianza y, si se me pregunta, yo respondo.¿Se espera lo que se enfrenta? Yo creo que sí, pero yo creo que no tanto.

Una victoria que puede acercar a Aleks al ránking del peso gallo

Se habla también de que él tiene más experiencia profesional. Si no me equivoco, casi el doble de combates que tú. Aunque tú has sumado mucha experiencia fuera de la jaula, como entrenador y en otros roles. ¿Crees que esa diferencia puede ser determinante o en ese aspecto estás tranquilo? ¿Qué le dirías a la gente que te resta un poco por no haber tenido tanta actividad?

Están en todo su derecho para hacerlo, porque el otro tiene seis peleas más. Con hechos, es un peleador con más experiencia que yo; definitivamente él ha estado más veces que yo dentro de la jaula compitiendo. De ahí a que realmente pueda ponerlo en el trabajo y enseñe que tiene más experiencia que yo y que tenga una ventaja por eso sobre mí, eso lo vamos a ver el día 22 de noviembre, a ver si se notan esas seis peleas que tiene de más experiencia que yo. Vamos a ver en qué se va a ver reflejado todo eso. Porque hay una cosa que yo sé: que yo soy un estudiante de este deporte, y yo creo que soy uno de los mejores que puede hacer esto.

Aleksandre Topuria debutó en UFC con victoria por decisión unánime / UFC

Ya para terminar, sé que no te gusta mirar demasiado al futuro, pero hablemos un poco de lo que puede significar este duelo. ¿Dónde te dejaría a ti una victoria en Qatar ante Bekzat Almakhan? Hablamos de dos prospectos muy interesantes del peso gallo y una buena finalización podría acercarte a la zona del ranking, o al menos hacerte escalar posiciones entre los no rankeados. ¿Cómo te ves y dónde crees que te dejaría una victoria así?

Yo creo que solo te podría hablar de cómo me dejaría como experiencia. Y la experiencia sería muy buena experiencia, la verdad. La victoria, una victoria como esta, sería algo muy bueno. Ahora, a nivel ranking y todo eso, sinceramente nunca he entendido —independientemente de que estoy dentro de esto, y no simplemente viéndolo, sino viviéndolo y viéndolo dentro de la cocina— cómo se hace esto de los rankings. ¿Cuándo te posicionan? ¿Dónde te posicionan? En este caso, yo no sé. Sé que los dos vamos a avanzar mucho, pero yo no sé cuánto. Yo no creo que Top 15, porque yo creo que hay mucho trabajo que hacer, independientemente de que nosotros pensemos que “hostia, este calibre que tiene esta pelea los podría dejar tranquilamente en Top 20 o que a alguno le den a alguien del Top 15 y tal”.

Sí, pero ten en cuenta que yo soy un número… no sé ni qué número soy dentro del ranking ni nada. Por lo tanto, es que esto funciona un poco… Tampoco es que él esté muy bien rankeado, entonces, porque esto va por números, a mí me parece. Entonces, viendo desde el mundo de las matemáticas, yo no creo que entremos ni en Top 20 en un principio. Vamos a ver, es que no sé qué es lo que puede pasar. Un par de victorias, yo creo que sí nos pueden meter en Top 15 y queremos saber quién va a ser el siguiente rival, pero primero hay que pasar por aquí. Por lo tanto, estamos enfocados al 100 % en esto.

Para cerrar, simplemente darte las gracias por tu tiempo y desearte toda la suerte del mundo para este sábado en UFC Qatar.

Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Suerte para ti también en tu carrera.