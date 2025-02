Aleksandre Topuria, en peso y listo para la guerra: ¡Así fue el cara a cara contra su rival!

Ya es oficial. El debut de Aleksandre Topuria en la UFC ya ha pasado todas las formalidades necesarias y es una realidad para el próximo UFC 312 de Sídney, Australia, un Pay Per View sin muchas estrellas de relumbrón pero con dos cinturones en juego.

En un horario poco habitual para los amantes de las artes marciales mixtas, el hispanogeorgiano se subió a la báscula y marcó las 135.5 libras sin ningún problema. Tampoco sufrió su rival, Colby Thicknesse, que también debuta en UFC este sábado. Como suele ser habitual cuando un peleador luce mucho más grande que lo que marca su categoría, en este caso los 61 kg , había ciertas dudas sobre como Aleks iba a lucir sobre el escenario en el pesaje oficial.

Aspecto inmejorable sobre la jaula

El aspecto del hispanogeorgiano no pudo ser mejor. Fuerte y 'rajado' como nos tiene acostumbrados su hermano Ilia en el peso pluma. Eso sí, con evidentes signos de deshidratación en ojos o mandíbula, algo natural para un 'Conquistador' que no ha descartado subir de división en un futuro. El arropo de todo el equipo del Climent Club mientras el mayor de los Topuria se subía a la báscula no faltó en la sala, con los hermanos Climent, Jorge y Agustín, animando la fiesta con cánticos.

Algo menos 'castigado' por ese corte de peso vimos a Thicknesse, que por físico y masa muscular parece sufrir mucho menos para cuadrar las 135 libras, sin tanto volumen de brazos y espalda como Aleksandre. Los Topuria están hechos de otra pasta, eso queda claro.

Primer cara a cara

Unas horas más tarde se celebró el pesaje ceremonial y pudimos ver el primer cara a cara entre Aleksandre y Thicknesse, acompañados de Ilia y Volkanovski respectivamente. Hubo la tensión habitual y un respeto grande entre los dos púgiles, que subieron al escenario acompañado de sus principales compañeros de entreno.

Ya con la primera batalla ganada, tan solo queda ver cómo se desarrolla este esperado combate para los aficionados españoles a las MMA. ¿Será capaz Aleksandre de lucirse en su primera aparición sobre la jaula más famosa del planeta?