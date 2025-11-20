Aleksandre Topuria, el hermano que sacrificó su carrera para hacer campeón a Ilia: "Si fueras mi oponente, te ganaría"

Llegó la hora de "El Conquistador". Aleksandre Topuria aterriza este fin de semana en el UFC Qatar con la expectación por las nubes. El mayor de los hermanos Topuria, con un 6-1 profesional y una victoria en la UFC tras su dominante debut ante Colby Thicknesse en Sidney, buscará su segunda victoria frente al peligroso kazajo Bekzat Almakhan (12-2) en el Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, el espectacular evento que la compañía organiza en la capital qatarí con un Arman Tsarukyan-Dan Hooker y un Belal Muhammad-Ian Machado Garry.

Su rival Almakhan ya sabe lo que es medirse a la élite de la división, pues cayó por decisión ante Umar Nurmagomedov, uno de los proyectos más serios de la división, y se rehizo con un brutal 'TKO' en el primer asalto de su siguiente pelea. Llega con fama de no perdonar errores y de castigar cada intercambio con una pegada que le ha dado un 93% de finalizaciones. Enfrente tendrá a un Aleksandre Topuria que en su estreno en UFC rompió su racha perfecta de finalizaciones, pero se presentó ante el gran público con una actuación muy madura y una decisión unánime incontestable.

Aleksandre Topuria debutó en UFC con victoria por decisión unánime / UFC

DOS HERMANOS MUY UNIDOS

Para entender quién es Aleksandre y qué significa verle pelear con Ilia en su esquina, hay que ir bastante más atrás de Doha. Los Topuria nacieron en Halle, en la Alemania oriental, hijos de padres georgianos que habían salido de su país buscando estabilidad. Aleksandre llegó primero, el 28 de enero de 1996; un año después, el 21 de enero de 1997, nacía Ilia. Esa mínima diferencia de edad marcó todo: crecieron prácticamente como gemelos, “siempre inseparables”, compartiendo cada etapa vital hasta convertirse en lo que son a día de hoy.

Cuando tenían 8 y 7 años, la familia regresó a Georgia. Allí, en un contexto nada sencillo, los dos hermanos dieron sus primeros pasos en los deportes de combate, aunque la historia volvería a dar otro giro: sus padres, otra vez obligados a empezar de cero, emigran a España buscando un futuro mejor y acaban en Alicante. Cuando los hermanos pisan la ciudad tienen 16 y 15 años. Su madre, empeñada en que sigan canalizando la energía en el deporte, los lleva al Climent Club, el gimnasio de los hermanos Jorge y Agustín Climent, donde descubren las artes marciales mixtas.

Mientras entrenaban como animales, Aleksandre e Ilia se ganaban la vida de la forma más humilde posible. En el documental "Topuria: Matador" se les ve regresar a la playa del Postiguet, en Alicante, donde trabajaron como hamaqueros, montando y recogiendo hamacas para turistas durante los veranos. Fue uno de los muchos trabajos que tuvieron que compaginar con los entrenamientos para ayudar en casa y mantener vivo el sueño de ser peleadores profesionales.

Ese esfuerzo empieza a cristalizar en 2015. Los dos debutan como profesionales el mismo día, en un evento local en el que no solo ganan sus combates, sino que además conocen a Arnold Schwarzenegger, presente en la velada para ver de cerca a los prospectos del Climent Club. El inicio de Aleksandre es meteórico: encadena tres peleas en menos de seis meses y en la tercera llega la primera derrota como profesional. A partir de ahí toma una decisión que marcará su vida y, sobre todo, la de su hermano: levantar el pie en su propia carrera para volcarse en la de Ilia. Durante seis años Aleksandre desaparece de la escena profesional. No deja de entrenar, pero sus prioridades cambian.

Él mismo lo explicó en el documental sobre Ilia: tuvieron una conversación y decidieron que lo más inteligente era que el mayor se centrara en ayudar al pequeño a cumplir el sueño de ser campeón UFC, aunque eso supusiera aparcar, al menos temporalmente, su propia trayectoria. "Si tengo que dejar a un lado mi recorrido para ayudarle a él y llegar donde queremos llegar, por supuesto que lo haré", llegó a decir. En otra conversación entre los dos hermanos, Aleksandre se sometió a un polígrafo para decirle a su hermano Ilia, entre risas, que "si tuvieras que ser mi oponente algún día, no tengo ninguna duda de que te ganaría". Una afirmación que demuestra la ambición del mayor de los hermanos y el respeto que se tienen, pues es prácticamente imposible que nunca se vean las caras (por la diferencia de peso y por su trabajo conjunto).

Aleksandre Topuria siendo sometido a un polígrafo asegura que ganaría a su hermano Ilia si algún día se enfrentan dentro de la jaula. 🇬🇪🇪🇸 #UFC #MMA pic.twitter.com/hNnW8YCnmb — SHOTGUN (@ShotgunLC) September 16, 2024

Ese sacrificio tuvo premio. Aleksandre se convierte en uno de los pilares del equipo de "El Matador", el hombre que dirige muchas de las sesiones, que imita a los rivales en los sparrings y que está siempre en la esquina en las noches grandes hasta el doble campeonato histórico en la UFC. En paralelo, el respeto dentro del circuito crece. Merab Dvalishvili, campeón del peso gallo y amigo íntimo del clan, ha llegado a decir públicamente que Aleksandre es "mejor que él” y que está convencido de que será campeón del mundo aunque apenas sume una pelea en la UFC. Ilia, por su parte, no se ha quedado atrás en elogios: en varias entrevistas ha subrayado que no tiene "ninguna duda" de que su hermano acabará siendo campeón.

Ahora, en Qatar, la historia se invierte: es Ilia quien viaja para hacer de escudero, para devolver parte de todo lo que su hermano hizo por él en la sombra. En ese sentido, tienen un pacto no escrito: Ilia jamás luchará cuando Aleksandre esté en el campamento, y viceversa. De esta manera, se ayudan mutuamente en sus campamentos y preparan sus peleas codo a codo. Ahora el doble campeón estará en su esquina, acompañado por un equipo que lo conoce a la perfección. Una victoria consolidaría a Aleksandre como uno de los prospectos serios de un peso gallo en ebullición con un Merab intratable en la cima.