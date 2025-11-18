Aleksandre Topuria, a la conquista de UFC

La UFC no descansa. Tras un fin de semana de ensueño en la Gran Manzana, con Islam Makhachev y Valentina Shevchenko como grandes vencedores del UFC 322, la acción del octágono más famoso del mundo viaja ahora hacia tierras qataríes, a Doha, para uno de los Fight Nights más cargados que se recuerdan en los últimos tiempos. Y, para nuestros intereses, hay un protagonista muy especial: Aleksandre Topuria.

‘El Conquistador’ peleará por segunda vez como miembro oficial de la UFC, y lo hará ante un rival duro dentro de la división del peso gallo. Aleksandre, hermano del campeón del peso ligero Ilia Topuria, que estará en su esquina en el ABHA Arena, debutó en la promotora de Dana White el pasado mes de febrero.

Debut con nota en Australia

Aquel estreno ocurrió dentro de la cartelera preliminar del UFC 312, encabezado por la revancha entre Du Plessis y Strickland. En un debut complejo —viaje infernal a Oceanía, cambio de rival de última hora de Cody Haddon a Colby Thicknesse—, el hispanogeorgiano se dio a conocer con una soberbia actuación, adjudicándose una clara decisión unánime para colocar su récord en 6-1 profesional y, lo más importante, un 1-0 en UFC que le sirvió para quitarse los nervios propios del debut.

Aleksandre Topuria debutó en UFC con victoria por decisión unánime / UFC

Ahora, tras un parón de unos diez meses, algo más largo de lo deseado, Topuria vuelve al ruedo para seguir escalando puestos fuera de los rankings de las 135 libras, una de las divisiones más abarrotadas de talento dentro y fuera del Top-15, y donde su compatriota y amigo Merab Dvalishvili reina como campeón indiscutible.

Almakhan, un hueso kazajo duro de roer

Frente a él estará Bekzat Almakhan, kazajo de 27 años, con un registro de 12-2 y una potencia notable en sus puños: 10 de sus victorias han llegado por KO o TKO. Conocido como The Turan Warrior, ya probó el nivel más alto del peso gallo en su debut ante Umar Nurmagomedov, primo de Khabib y uno de los talentos más prometedores de la categoría. Tras recuperarse con un triunfo en su siguiente combate, Almakhan llega decidido a aguarle la fiesta al Conquistador, en un choque que promete intensidad y electricidad desde la primera campana. Tiene más experiencia que Aleksandre, con un corto récord de 6-1 y con 4 peleas en los últimos diez años.

Bekzat Almakhan, rival de Aleksandre en Qatar / UFC

Pese a que físicamente guarda ciertas similitudes con su hermano, Aleksandre compite dos categorías por debajo. Este viernes deberá marcar los 61.2 kilos de rigor junto a su rival para que el combate sea oficial, un recorte de peso supervisado por Jesús Gallo y el español David Rojas, el gurú del nutricionismo en nuestro país y asesor de otros UFC como Joel Álvarez y Dani Bárez. Aunque el proceso siempre es duro, Aleks nunca ha tenido problemas en clavar las 135 libras, así que se espera total normalidad. Al estar programado dentro de las preliminares de UFC Qatar, no tendrá que atender ni a los protocolarios Media Day ni a los entrenamientos abiertos.

“Estoy agradecido con Dios por darme esta oportunidad de poder vivir todos estos momentos junto a mi equipo, a mi gente cercana y vivir de lo que me gusta, de lo que llevo haciendo toda mi vida. Me siento bendecido”, dijo en una entrevista con SPORT días antes de su debut oficial. Aleksandre, que prefiere mantenerse alejado de los focos y las declaraciones constantes, llega al cien por cien para demostrar nuevamente que tiene madera de sobra para hacer cosas grandes dentro de la UFC.

Un evento con morbo

El choque entre el hispanogeorgiano y el kazajo es uno de los más esperados dentro de una cartelera espectacular, que tendrá a Arman Tsarukyan y Dan Hooker como combate estelar dentro de las 155 libras. En el coestelar, el excampeón Belal Muhammad reaparece tras perder su cinturón en mayo para medirse al irlandés Ian Machado Garry, quien podría ser el siguiente en la fila si se marcha de Qatar con una finalización en sus manos.

Arman Tsarukyan será la estrella de Qatar / UFC

La Fight Week promete, además, mucho morbo. Ilia Topuria, además de hermano, ejerce como entrenador principal de Aleksandre, por lo que estarán juntos afinando detalles durante todos los días previos. Y ‘El Matador’ tendrá que cruzarse en los pasillos de Doha con dos enemigos dentro de la empresa. El primero, Arman Tsarukyan, con quien mantiene un pique desde su salto al peso ligero y que podría ganarse una oportunidad contra él si consigue una victoria contundente. El segundo es Paddy Pimblett, que no pelea en el evento pero acompañará a dos miembros de su gimnasio, Luke Riley y Saqueme Rock, ambos debutantes. The Baddy es enemigo público número uno de Topuria desde hace años… y no sorprendería ver algún cruce o pique amistoso entre bastidores.