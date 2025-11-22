Aleksandre Topuria conquista Catar y sigue imparable en la UFC

Aleksandre Topuria (7-1) continúa avanzando con paso firme en la élite de las MMA. ‘El Conquistador’ se impuso por decisión unánime (30-27, 30-27 Y 29-28) a Bekzat Almakhan (12-3) en un combate que controló de principio a fin y en el que rozó el KO en los últimos minutos del UFC Qatar. Con esta victoria, el hispanogeorgiano sigue escalando posiciones fuera del ránking del peso gallo y podría estar a las puertas de entrar en este próximo 2026. Recordemos que este era el segundo pleito de Aleks dentro de UFC tras debutar con éxito el pasado mes de febrero ante Colby Thicknesse en Australia

Peligro en los primeros segundos

Almakhan comenzó mostrando su habitual explosividad, conectando un uppercut de derecha sobre Topuria, que avanzaba con una guardia muy alta y cerrada. Aleks aceptó el intercambio en el striking, y el kazajo logró sumar otra rodilla peligrosa mientras apostaba fuerte por el golpeo. El 'Game Plan' por parte de Bekzat era el de siempre: empezar con todo e ir interpretando el desgaste del rival... pero el de hoy era un hueso duro de roer.

El rumbo del combate cambió cuando Topuria consiguió un precioso derribo de cadera, llegando incluso a atrapar a Almakhan en guardia completa. El kazajo, escurridizo como siempre, volvió a ponerse en pie, obligando a Aleks a cerrar el asalto en intercambios de pie donde el ‘momentum’ ya era suyo. El volado de derecha del español comenzaba a aparecer y marcaba su mejor tramo del round.

Aleks conquista el 'tempo' de combate

El segundo asalto arrancó con Topuria tomando el centro del octágono y encadenando otro derribo limpio. Aleks buscó el control en el suelo, pero Almakhan volvió a levantarse con rapidez, demostrando su resistencia y negándose a ceder una posición comprometida. Aun así, el ritmo lo imponía el Conquistador: su rival empezaba a perder frescura, mientras los jabs de izquierda de Topuria entraban con facilidad, marcando ya el pómulo y la nariz del kazajo.

El final del round fue un monólogo: Aleks persiguiendo, conectando rectos y desgastando a un Almakhan cada vez más tocado.

El tercer asalto siguió el mismo guion. Almakhan buscaba el lucky shot con su uppercut de derecha, pero Topuria lo leía siempre con tiempo y salía del rango o bloqueaba sin complicaciones. El hispanogeorgiano movía los hilos, circulaba con comodidad y tenía frente a él a un rival con el rostro muy castigado y el cardio prácticamente agotado.

VICTORIA CLARA

A falta de dos minutos, Aleksandre conectó una derecha nítida a la mandíbula que pudo haber sido el KO definitivo, pero Almakhan sobrevivió como pudo. Con la calma que le caracteriza, Aleks prefirió no precipitarse y mantuvo el control hasta el campanazo final.

Cuando sonó la bocina, no había dudas: la pelea pertenecía a Aleksandre Topuria por decisión unánime. Tan solo uno de los tres jueces le daba el primer asalto al kazajo.