En Directo
UFC QATAR
Aleksandre Topuria vs Bezkat Almakhan, en directo: resultado de la pelea del UFC Qatar, en vivo
Sigue en directo y online el combate de Aleksandre Topuria hoy en el UFC Qatar de Doha
Aleksandre Topuria (6-1-0) y Bekzat Almakhan (12-2-0) se enfrentan este sábado 22 de noviembre en un emocionante combate del peso gallo del Fight Night del UFC Qatar en el ABHA Arena, en el corazón de Doha.
Para los aficionados españoles, esta pelea será especial y, además, en un horario muy cómodo. ‘El Conquistador’ debutó en la UFC en febrero con un soberbio triunfo ante Colby Thicknesse y aspira a repetir actuación frente a un rival con el doble de experiencia profesional y 10 KO’s en 12 victorias. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.
¡Derribo de cadera precioso del Conquistador! Busca la guardia comoleta
Consiugue conectar tambien una rodilla el kazajo pero Aleks se muestra sereno
Brutal patada de Bezkat sobre el gemelo de Aleks
Guardia muy cerrada de Aleks, que presiona a Almakhan y no rehuye el intercambio
Conecta un buen upper de derecha Almakhan
EN MARCHA EL COMBATE
¡ARRANCA EL COMBATE EN EL ABHA ARENA DE QATAR!
ESTO EMPIEZA YA
¡BRUCE BUFFER PRESENTA A TOPURIA!
Recordemos que Almakhan es un gran noqeador y pudo sentar a Umar Nurmagomedov y en su debut en UFC
Turno para el kazajo, que entra también a la jaula. Ha finalizado 11 de 12 victorias profesionales
ALEKS YA ESPERA A SU VÍCTIMA
Todas las oficialidades hechas, Aleksandre entra al octágono no sin antes santiguarse.
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron
- Pavel Krbec, CEO de Flashscore: 'El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo