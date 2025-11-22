Aleksandre Topuria vs Bezkat Almakhan, en directo: resultado de la pelea del UFC Qatar, en vivo

Aleksandre Topuria (6-1-0) y Bekzat Almakhan (12-2-0) se enfrentan este sábado 22 de noviembre en un emocionante combate del peso gallo del Fight Night del UFC Qatar en el ABHA Arena, en el corazón de Doha.

Para los aficionados españoles, esta pelea será especial y, además, en un horario muy cómodo. ‘El Conquistador’ debutó en la UFC en febrero con un soberbio triunfo ante Colby Thicknesse y aspira a repetir actuación frente a un rival con el doble de experiencia profesional y 10 KO’s en 12 victorias. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.

¡Derribo de cadera precioso del Conquistador! Busca la guardia comoleta

Consiugue conectar tambien una rodilla el kazajo pero Aleks se muestra sereno

Brutal patada de Bezkat sobre el gemelo de Aleks

Guardia muy cerrada de Aleks, que presiona a Almakhan y no rehuye el intercambio

Conecta un buen upper de derecha Almakhan

EN MARCHA EL COMBATE ¡ARRANCA EL COMBATE EN EL ABHA ARENA DE QATAR!

ESTO EMPIEZA YA ¡BRUCE BUFFER PRESENTA A TOPURIA!

Recordemos que Almakhan es un gran noqeador y pudo sentar a Umar Nurmagomedov y en su debut en UFC

Turno para el kazajo, que entra también a la jaula. Ha finalizado 11 de 12 victorias profesionales