Aleksandre Topuria vs Bezkat Almakhan, en directo: resultado de la pelea del UFC Qatar, en vivo

Sigue en directo y online el combate de Aleksandre Topuria hoy en el UFC Qatar de Doha

Aleksandre Topuria busca fecha y rival en UFC

Aleksandre Topuria busca fecha y rival en UFC / EFE

Nil Jaimejuan

Qatar

Aleksandre Topuria (6-1-0) y Bekzat Almakhan (12-2-0) se enfrentan este sábado 22 de noviembre en un emocionante combate del peso gallo del Fight Night del UFC Qatar en el ABHA Arena, en el corazón de Doha.

Para los aficionados españoles, esta pelea será especial y, además, en un horario muy cómodo. ‘El Conquistador’ debutó en la UFC en febrero con un soberbio triunfo ante Colby Thicknesse y aspira a repetir actuación frente a un rival con el doble de experiencia profesional y 10 KO’s en 12 victorias. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.

