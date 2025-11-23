Aleksandre Topuria sigue 'perfecto' en UFC: ¿Y ahora qué?

Aleksandre Topuria (7-1) cumplió con nota en Qatar. El georgiano-español superó con madurez y sangre fría a un rival tan peligroso como Bekzat Almakhan, imponiéndose por decisión unánime —solo uno de los jueces le dio en contra el primer asalto— y firmando así un sólido 2-0 en UFC.

Con este triunfo, Topuria se consolida como uno de los nombres más interesantes fuera del ránking del peso gallo. Su debut ante el también prometedor Colby Thicknesse dejó entrever su potencial, pero la actuación frente a un noqueador consumado como Almakhan —llegaba con 10 de sus 12 victorias por KO, incluida la reciente sobre Brad Katona— lo eleva a otra categoría.

Catar conquistado

El camino aún es largo, pero estos dos primeros pasos dentro de la élite son inmejorables. Aleksandre siempre ha dejado claro que prefiere avanzar sin prisas, superando cada desafío antes de mirar al siguiente. Aun así, este triunfo abre la puerta para que en 2026 pueda aspirar a un rival ranqueado.

Aleksandre Topuria, ante Almakhan / UFC NEWS

Sobre su futuro inmediato, todavía es pronto para predicciones. La sensación dentro del entorno UFC es que primero querrán medirlo con alguien del entorno del Top-30. Ya lo adelantó el propio Aleksandre en SPORT hace unos días: "Entonces, viendo desde el mundo de las matemáticas, yo no creo que entremos ni en Top 20 en un principio (...). Un par de victorias, yo creo que sí nos pueden meter en Top 15 (...). Pero primero hay que pasar por aquí. Por lo tanto, estamos enfocados al 100 % en esto".

En cualquier caso, tanto él como su equipo buscarán un nombre que les permita seguir escalando, no retroceder. Y razones no les faltan. Tanto Thicknesse como Almakhan eran rivales duros, con poco ruido mediático pero muchísimo talento. El primero llegaba invicto tras servir de sparring a Volkanovski; el segundo, con fama de “artista del KO” y tras castigar a Umar Nurmagomedov en su debut. Dos trampas peligrosas que Aleks convirtió en peldaños.

¿Qué rival quiere la UFC para Aleksandre?

En la elección del próximo rival también tendrá mucho peso Ilia Topuria, su hermano y principal entrenador. Preguntado por Álvaro Colmenero para ‘ABC’, el campeón dejó clara la hoja de ruta: "Aleksandre apunta hacia la cima, apuntamos a lo que nos diga la UFC (...). Obviamente tiene que ser alguien que ayude a su avance, que no esté por detrás de él (...). Creo que sí que podría llegar un top 15".

Ilia Topuria en Catar / UFC

Si UFC decide darle un rival ranqueado, los candidatos naturales se sitúan entre el puesto 10 y el 15 y deberían llegar tras una o varias derrotas. En esa franja aparecen tres nombres: Rob Font (12), Kyler Phillips (14) o Marcus McGhee (15), este último derrotado recientemente por Petr Yan. Son opciones ambiciosas, quizá demasiado para un ascenso más gradual, pero no imposibles según el excelente rendimiento mostrado por Aleksandre. Ahora la pelota está en el tejado de la UFC. Lo único seguro es que Topuria avanza sin pausa… y que cada vez quedan menos rivales que puedan frenarle.

¿Cuándo será su próximo combate?

El cuándo es algo también complicado. Sabemos que los hermanos alternan sus carreras profesionales y uno para cuando el otro se está preparando para su próximo combate. En este caso, ahora es el turno de Ilia Topuria, quién podría estar peleando en el primer trimestre de 2026, lo que arrastraría al 'Conquistador' a volver a mediados de año aproximadamente.