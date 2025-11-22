Aleks Topuria, listo para la batalla: así fue el cara a cara con su rival

Todo listo para ‘El Conquistador’ en UFC Qatar. Aleksandre Topuria regresa este sábado 22 de noviembre a la jaula para disputar un combate clave dentro del peso gallo ante Bezkat Almakhan, un duelo que podría impulsarle a las puertas del Top-30 de la división. Será su segunda aparición en la UFC, la misma organización en la que su hermano Ilia Topuria reina como campeón del peso ligero.

Sin problemas en la báscula

Aleks, respaldado por uno de los equipos de preparación más sólidos del panorama europeo, marcó el viernes 135,5 libras sobre la báscula. Con su ya característico físico imponente —que destaca incluso en una de las categorías más ligeras de la promotora— superó con sobresaliente el siempre exigente corte de peso. Almakhan tampoco tuvo problemas en la báscula y, algo más delgado, posó ante las cámaras, dejando el combate oficialmente cerrado.

El duelo enfrenta a dos de los jóvenes talentos más prometedores del peso gallo. Almakhan, con un récord de 1-1 en la empresa, plantó cara en su debut a todo un exaspirante como Umar Nurmagomedov, quien podría volver a disputar el cinturón en 2026. Tras aquella derrota, el kazajo se redimió con un espectacular KO sobre Brad Katona, confirmando que el poder de nocaut es su principal carta de presentación.

Aun así, Aleksandre parte con una ligera ventaja por su mayor completitud técnica y dominio de la lucha, algo que ya dejó entrever en su debut frente a Colby Thicknesse, donde se impuso por una clara decisión unánime gracias a un boxeo limpio, un grappling efectivo y una defensa sobresaliente. La hoja de ruta, sobre el papel, pasa por llevar el combate al suelo y buscar una finalización.

Más confiado que nunca

El viernes por la tarde, ambos se vieron las caras en un careo respetuoso. Serios, concentrados y sin provocaciones, se estrecharon la mano ante el público. Una vez se cierre la puerta del octágono, ya no habrá cordialidad. Siempre acompañado por su hermano Ilia, Aleksandre se mostró sereno y seguro: “Estoy preparado, vamos a llevarnos la victoria”, declaró minutos después del pesaje.

Una buena finalización del talento formado en el Climent Club —y actualmente asentado en Madrid— podría situarle a un paso del Top-30. Superar a Almakhan, un rival peligroso que ha ganado 10 de sus 12 victorias profesionales por KO, sería un paso enorme rumbo al objetivo: entrar en el Top-15 y medirse muy pronto a un rival rankeado.