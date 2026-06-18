Alberto Núñez Feijóo, sobre Ilia Topuria: "En una derrota es cuando se conoce a la gente"

La caída de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en la velada UFC Freedom 250, celebrada en la Casa Blanca, continúa generando reacciones dentro y fuera del deporte. El luchador hispano‑georgiano perdió el cinturón del peso ligero y terminó hospitalizado con fracturas en la nariz y en los huesos orbitales, un diagnóstico que lo alejará de la competición hasta 2027.

El presentador Pablo Motos explicó que Topuria llegó a disputar dos asaltos "completamente ciego" por la lesión en el ojo, aunque ya se encuentra en proceso de recuperación.

El mensaje político que trasciende el deporte

Durante su visita a El Hormiguero, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiso enviar un mensaje directo al excampeón. "Lo hemos conocido en una derrota, que creo que es cuando se conoce a la gente", afirmó, subrayando la dimensión humana del peleador.

Feijóo añadió: "Quiero mandarle un abrazo a Ilia Topuria desde aquí y decirle que sigue siendo el mejor del mundo", un gesto que ha sido interpretado como un reconocimiento al carácter y la resiliencia del luchador.

Un campeón golpeado, pero no hundido

La derrota ante Gaethje no solo dejó secuelas físicas, sino también un impacto emocional evidente. Sin embargo, el apoyo público recibido, desde figuras políticas hasta aficionados y compañeros de profesión, refuerza la idea de que la grandeza de un deportista también se mide en la adversidad.

Mientras se espera la evolución definitiva de sus lesiones, Topuria afronta un largo periodo de recuperación. Su regreso no se producirá antes de 2027, pero su figura sigue generando un respaldo masivo que trasciende el resultado de una pelea.