El agente de Makhachev: "Si quiere darle esta paliza a Topuria, él decidirá cuándo"

El bueno de Ali Abdelaziz, el agente de peleadores más influyente del planeta, no da puntada sin hilo cuando habla de Ilia Topuria. El manager egipcio, que dirige las carreras de estrellas como Islam Makhachev o Justin Gaethje, se encuentra en una posición delicada en la que la irrupción del campeón hispanogeorgiano altera por completo sus planes.

‘El Matador’, actual campeón indiscutido del peso ligero, ya prepara su regreso al octágono con el mes de junio marcado en rojo. Sobre la mesa hay dos caminos. El primero, el más lógico, pasa por la unificación de títulos. El estadounidense Justin Gaethje conquistó el cinturón interino hace unas semanas tras imponerse a Paddy Pimblett en una guerra sin cuartel, ganándose así el derecho a medirse al rey de las 155 libras. El escenario ideal sería el histórico evento que la UFC planea celebrar el 14 de junio en la Casa Blanca, una velada sin precedentes impulsada por Dana White y apadrinada por el presidente Donald Trump.

Justin Gaethje, left, and Paddy Pimblett battle in an interim lightweight title fight during the UFC 324 mixed martial arts event Saturday Jan. 24, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Steve Marcus) / Steve Marcus

La UFC suele tener la obligación deportiva de unificar cinturones cuando conviven un campeón indiscutido y uno interino. Sin embargo, en este caso existe un plan alternativo que podría cambiarlo todo. La segunda opción para Topuria sería repetir la jugada que ya ejecutó en el peso pluma: dejar vacante su trono y subir al peso wélter en busca de la triple corona frente a Islam Makhachev. De lograrlo, el hispanogeorgiano se convertiría en el primer peleador en la historia de la compañía en conquistar tres divisiones diferentes, un hito que lo elevaría definitivamente al olimpo de las MMA.

El propio Makhachev no rehúye el desafío. “Sí, me gusta la idea. Si la UFC quiere esta pelea, estoy listo. Sé que los aficionados también la quieren. La Casa Blanca podría ser uno de los escenarios”, declaró el daguestaní recientemente, dejando abierta la puerta a un combate generacional.

"Si Islam quiere darle esta paliza a Topuria..."

Sin embargo, mientras el campeón wélter parece dispuesto a aceptar el reto, su agente tiene otros planes. Y también involucran a Gaethje. Abdelaziz publicó un mensaje en redes sociales con un tono firme y revelador: “Para que quede claro, Justin Gaethje es el siguiente en pelear por el título indiscutido del peso ligero. Y si Topuria no quiere, Justin peleará contra quien sea el siguiente en la línea. Y si Islam quiere darle a Topuria esta paliza, será él quien decida dónde y cuándo, pero la próxima pelea de Islam será contra un verdadero peso wélter”.

Con estas palabras, Abdelaziz deja clara su postura. Gaethje debe pelear por el cinturón absoluto, y cualquier movimiento de Topuria dependerá de las condiciones que imponga Makhachev. El mensaje es evidente: su equipo quiere mantener el control del tablero. No obstante, la realidad reciente demuestra que ni siquiera Abdelaziz puede dictar siempre el rumbo. El año pasado insistió públicamente en que Makhachev no abandonaría el título ligero, pero pocos días después la UFC anunció su salto al peso wélter, dejando el cinturón vacante y abriendo la puerta a Topuria, que acabaría coronándose campeón.

Ahora, la historia vuelve a repetirse. Con dos campeones, un cinturón interino y la posibilidad de un logro sin precedentes sobre la mesa, la decisión final marcará el futuro inmediato de la UFC. Y, una vez más, todas las miradas apuntan a Ilia Topuria.