Del alcoholismo y trabajar como mecánico a los 12 años a ser la mayor estrella de la UFC: "Ya he ganado en la vida"

Cualquier aficionado a la UFC sabe lo que significa 'Chama'. Esas cinco letras son marca registrada de la mayor estrella de las artes marciales mixtas en la actualidad, Alex Pereira, peleador brasileño que, en poco más de tres años en la promotora, se ha consolidado como uno de los 'GOAT' y que tiene este próximo sábado su mayor reto hasta la fecha. En el T-Mobile de Las Vegas, Nevada, le esperará el ruso Magomed Ankalaev para tratar de arrebatarle el cinturón del peso semipesado en el evento estelar del UFC 313.

'Poatan', así le apodan al brasileño, algo así como 'mano de hierro', busca completar con éxito su cuarta defensa del trono de las 205 libras en la UFC, lo que lo colocaría tercero en la lista. Pereira, que también fue campeón en el peso medio protagonizando una épica rivalidad con Israel Adesanya, es ahora mismo el mayor activo que tiene Dana White en su plantilla. Islam Makhachev e Ilia Topuria son los otros dos monarcas que más atención generan, aunque Alex es el que más se deja ver sobre la jaula.

Trabajó en un taller desde los 12 años y cayó en el alcoholismo

Nacido un 7 de julio de 1987 en São Bernardo do Campo, São Paulo, Alex Pereira creció en un ambiente conflictivo y lleno de dificultades en las favelas, un ecosistema con el que era difícil plantearse un futuro prometedor. De hecho, a los 12 años abandonó la escuela para empezar a trabajar como ayudante de obra y más tarde en una tienda de neumáticos, una época en la que se dejó llevar por las malas influencias y acabó cayendo en el alcoholismo a muy temprana edad. «En aquella época en la que estaba realmente perdido, solía beber casi un litro [de alcohol] al día. Tenía una especie de ritual. Hasta las 12 de la noche, solía beber 3 cachaças [bebida brasileña]. A las 10, a las 11 y otra al mediodía... No tenía recursos económicos. Me gustaba la cerveza, pero joder, no tenía dinero», dijo 'Poatan' en una entrevista. En algunas ocasiones incluso pedía que le pagasen el sueldo en bebidas alcohólicas en lugar de dinero físico.

Como suele suceder en muchos luchadores de alto nivel, las extremas dificultades en las que creció Pereira fueron la principal motivación para labrarse un camino mejor. En 2009 empezó a entrenar la disciplina del kickboxing (con 21 años pisó su primer gimnasio) y en 2014 ya se proclamó campeón del Glory 14: Middleweight Contender en Zagreb, Croacia, competición en la que iniciaría su enemistad con un tal Israel Adesanya, con el que más tarde se batiría en duelo en la mayor empresa del planeta. El resto es historia, colocándose como uno de los ascensos más meteóricos que nunca hayamos visto en la UFC. En 3 años se ha ganado el corazón de todos. «Hasta hace poco, tenía un poco de miedo, vergüenza... Pero hoy veo que es necesario. Porque, ¿cuánta gente sufre problemas de alcohol o drogas? No sólo directamente, sino también la familia. Así que hoy, la gente tiene la oportunidad de saber dónde puede salvarse. En el deporte. No importa si es kickboxing, MMA, fútbol o lo que sea, ¿sabes?». En uno de sus últimos entrenamientos, se vio a Alex compartiendo su experiencia y sabiduría con algunos alumnos, afirmando que, pese a que ahora tiene un duelo crucial ante Ankalaev, él "ya ha ganado en la vida. Soy un campeón en la vida".

Un 2024 histórico

En 2024, año en que fue galardonado con el premio a Peleador del Año, defendió su cinturón tres veces en 175 días, rompiendo el récord anterior de Ronda Rousey y finalizando por el camino a sus tres oponentes. El más duro, sin lugar a dudas, fue Khalil Rountree Jr., que partía como claro underdog (ocupaba el número 8 del ranking por entonces) y que le dio al paulista su combate más duro. Pereira lo terminó en el cuarto round y le dejó el rostro desfigurado, aunque la resiliencia de Khalil en el octágono fue digna de admirar.

Alex Pereira, campeón de dos divisiones dentro de la UFC / AP

El reto que se le viene por delante con Ankalaev en el UFC 313 es enorme. El ruso viene en una racha de 13 combates sin conocer la derrota (con un empate y un No Contest de por medio) y se espera que pruebe a Pereira en el wrestling, un área casi desconocida para el brasileño, que se ha enfrentado prácticamente siempre a strikers desde que ingresó en la empresa. Algunas casas de apuestas dan por favorito esa dualidad de Magomed; otras ven imposible que aguante el ya mítico crochet de izquierdas de 'Poatan'. ¿Quién se llevará el cinturón a casa?