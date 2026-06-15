Así acabó la cara de Topuria tras su derrota ante Gaethje: el antes y después en la Casa Blanca

Saltó la sorpresa. Ilia Topuria cayó derrotado ante Justin Gaethje, en el combate organizado por la UFC, que se celebró en la Casa Blanca, concretamente en el South Laen. El luchador hispanogeorgiano volvía a subirse al octágono después de estar apartado, mientras solucionaba sus problemas con su expareja, Giorgina Uzcategui.

'El Matador' no competía desde el 29 de junio de 2025, cuando se vio las caras contra Charles Oliveira. El hispanogeorgiano no falló a la cita con la victoria para alargar su racha y ponerse 16-0. Un dato demoledor y que quería aumentar en la Casa Blanca, pero el peleador estadounidense frenó en seco su racha tras derrotarlo por TKO al término del cuarto asalto.

El estadounidense dio la sorpresa al llevarse el cinturón absoluto del peso ligero, pues casi nadie confiaba en él. Sin embargo, Gaethje demostró su valentía desde el primer segundo del combate. No se dobló en ningún momento y fue castigando poco a poco a Topuria.

A pesar de que el primer asalto fue bastante igualado, el peleador hispanogeorgiano ya había recibido más golpes de los que estaba acostumbrado en anteriores enfrentamientos y terminó el 'round' con la cara bastante marcada.

Topuria intentó finalizar en la posición de montada / EFE

En el segundo asalto, Topuria demostró su gran nivel, donde logró realizar varias combinaciones al hígado, lo que hizo que Justin acabase en el suelo.

Todo apuntaba a que el peleador había cambiado el rumbo del combate, pero el estadounidense no se rindió y volvió a golpear con fuerza a Topuria, dejando el rostro muy tocado.

Ilia Topuria en el combate de la Casa Blanca / Octavio Guzmán / EFE

Con el transcurso de los segundos del cuarto 'round', el desgaste de Topuria fue a más, ya que apenas tenía visión por los cortes que tenía en la cara. El árbitro decidió que el castigo ya era máxima y el combate se paró y quedó registrado el triunfo por TKO de Justin a Topuria.

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El presidente de la UFC, Dana White, confirmó cuál es el estado de salud del peleador hispanogeorgiano: "Está hecho un desastre. No soy doctor, pero parece que su ojo tiene la órbita rota. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él".