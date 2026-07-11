A qué hora pelea McGregor vs Holloway y dónde ver hoy el UFC 329 por TV y en streaming en España

Vuelve el rey de la UFC. La compañía de artes marciales mixtas más grande del planeta se prepara para una noche épica con el regreso de Conor McGregor: cinco años después, el peleador irlandés se sube a un octágono para volver a pelear frente a otra leyenda como es Max Holloway en un combate a cinco asaltos en el peso wélter (sin cinturón en juego).

El UFC 329 será el escenario de excepción dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas, en plena International Fight Week y con una expectación incluso mayor que a la que hubo hace un mes con el evento de la Casa Blanca con el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. El 'fenómeno McGregor' es algo imparable.

McGregor, excampeón del peso pluma y del peso ligero, además de primer luchador en conquistar simultáneamente dos cinturones de la UFC, disputará el penúltimo combate que contempla su contrato actual con la compañía. Enfrente estará ‘Blessed’, antiguo campeón de las 145 libras, que ya se midió al irlandés hace más de una década. Holloway perdió entonces ante Conor en la que era apenas su segunda aparición en la UFC.

Conor McGregor vs Max Holloway / UFC

Como era previsible, la gran incógnita gira en torno al estado físico de McGregor después de tantos años lejos de la élite. En el apartado mental, al menos por la imagen que ha proyectado públicamente, parece haber recuperado una estabilidad que no tuvo durante una etapa marcada por las polémicas, los procesos judiciales y sus problemas con el alcohol.

En su mejor momento, McGregor fue uno de los strikers más destacados de la UFC: técnico, escurridizo, preciso y con una notable capacidad de nocaut. Ahora habrá que comprobar cuánto conserva de aquellas virtudes y, especialmente, cómo responde su resistencia física, siendo el cardio un posible aspecto decisivo en la pelea ante Holloway.

Más allá del McGregor vs Holloway, el UFC 329 tendrá una cartelera de primerísimo nivel: en el combate coestelar habrá un duelo europeo de mucho interés entre Benoit Saint Denis y Paddy Pimblett en la categoría del peso ligero. El de Liverpool viene de perder de forma clara ante Justin Gaethje y deberá frenar la caída ante un perro de presa como BSD, exmilitar de las fuerzas especiales francesas que, en caso de conseguir una finalización, podría quedar muy cerca de una oportunidad titular. Se avecina una noche histórica.

Cartelera completa del UFC 329 / UFC

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL UFC 329

El UFC 329 se disputa en la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con Conor McGregor y Max Holloway peleando en el combate estelar dentro de la categoría wélter. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular)

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En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada. En Sport, además, a partir de las 01:00 horas ofreceremos el seguimiento de toda la última hora del evento en directo.