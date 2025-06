El vestuario de España reacciona con autocrítica constructiva: “Ha sido un toque”

La selección española quiso lanzar un mensaje optimista una vez terminó el partido frente a Portugal en la final de la UEFA Nations League. Los jugadores, con un claro carácter ganador, entonaron la autocrítica pero se marcharon del Allianz Arena con ganas de sacarse cuanto antes este mal sabor de boca de cara a los clasificatorios para el Mundial del 2026.

Los internacionales vuelven a tener hambre de títulos y sacaron rápidamente conclusiones del encuentro. Siempre se puede aprender ni siquiera aunque la derrota llegara en un cara o cruz tras el empate en el partido y la prórroga y la decisión definitiva con la moneda al aire en la tanda de penaltis.

De luto, pero solo un susto

Martín Zubimendi, por ejemplo, afirmó que “ha sido un toque de atención, nos han dado un susto para lo que viene”, y no dudó en reconocer que en esos momentos debían "superar el luto" pero que darán un paso adelante.

Pensando en lo que viene

Mikel Oyarzabal, uno de los capitanes, recordó la Eurocopa del 2021 cuando España perdió en las semifinales ante Italia, también en la tanda de penalties que en aquella ocasión tuvo como escenario el césped de Wembley. “Ojalá de aquí salga algo positivo, como ocurrió en la Eurocopa en Wembley, aunque estamos fastidiados”, sentenció Oyarzabal.

Las caras de los futbolistas al desfilar por la zona mixta eran un poema. Eso sí, defendieron al capitán Álvaro Morata, quien tantas veces dio la cara por el grupo y que en su comparecencia dijo, con tristeza: “me sabe fatal por mis compañeros” haber errado el penalti decisivo.

El capitán, sin embargo, insistió en el mensaje-fuerza que el vestuario d la Roja quería transmitir en una noche de derrota en Múnich: “La vida continúa y hay que pensar en lo que viene”.

Sin tiempo para lamentaciones

De hecho, España inicia el 4 de septiembre la clasificación mundialista del 2026 ante Bulgaria en Sofía, mientras que el día 7 también juega a domicilio contra Turquía. El reto es quedar primeros de grupo para acceder de forma directa al Mundial que se celebra en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección tiene poco tiempo para lamerse las heridas y la sensación era de que era importante hacer autocrítica. Entre los jugadores se valoró extraer las conclusiones oportunas en positivo porque creen firmemente que se puede volver a ganar.

La ida que dominaba al grupo en una noche de desencanto es que jugar con 'el estómago lleno' no es malo y siempre es mejor levantar un título; pero a veces una derrota a tiempo sirve para concienciarse, levantar la cabeza, rectificar errores y conseguir cotas más altas.

De la Fuente confía en Rodri y Carvajal

Esa misma idea quiso transmitir el seleccionador Luis de la Fuente, quien salió satisfecho por la entrega de sus futbolistas, aunque no tiene dudas de que siempre hay cosas que mejorar. Y, optimista, no pierde de vista de que España además tendrá mejores armas con la vuelta de dos pilares como los hasta ahora lesionados Rodri y Carvajal. Con la columna vertebral recuperada, De la Fuente está convencido de que tendrá un bloque más sólido y que no debería cometer tantos errores, especialmente a nivel defensivo.

El ejemplo de 2009

Caer siempre es doloroso, pero a menudo ha tenido un impacto positivo en los futbolistas. Otro precedente que se tenía en cuenta es el de 2009, cuando España cayó en la semifinal de la Copa Confederaciones y este aviso fue útil para que los futbolistas vieran la dificultad de ganar.

Al año siguiente, la Roja ganó en el Mundial del 2010 en Sudáfrica y mantuvo el ciclo en la Eurocopa del 2012. Esta selección de De la Fuente tiene pinta que puede continuar por el mismo camino.