Ter Stegen, ante su gran escaparate

Cristiano Ronaldo culminó la remontada de Portugal y frustró a una Alemania sujetada por un brillante Marc-André ter Stegen bajo palos. La inminente llegada de Joan García le aleja del Barça y, mientras su futuro está más en el aire que nunca, el de Mönchengladbach no se achicó y firmó una actuación más que notable en la primera semifinal de la Final Four de la Nations League, pero que no evitó la eliminación de una 'Mannschaft' que luchará a primera hora de la tarde del domingo por el tercer puesto ante Francia (15:00h).

Poco pudo hacer el capitán azulgrana ante el trallazo de Francisco Conceiçao o el remate a bocajarro de Cristiano, los dos tantos lusos que dieron la vuelta al marcador tras la diana de Florian Wirtz al inicio de la segunda mitad. Eso sí, dejó varias providenciales atajadas que mantuvieron a su selección a flote.

"Uno de nuestros partidos más flojos en el último año y medio", describió Julian Nagelsmann. Su Alemania, que fue víctima de una remontada, se verá las caras con Francia, que estuvo realmente cerca de culminar una remontada histórica, al ir perdiendo por cuatro goles contra 'La Roja' antes de reaccionar y poner un ajustadísmo 5-4 en el marcador.

Ter Stegen defendió la portería alemana en la derrota ante Portugal / Agencias

Didier Deschamps sufrirá las ausencias de tres hombres clave: Clément Lenglet, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, cuya lesión podría poner en peligro su participación en el Mundial de Clubes con el París Saint-Germain. "Será un partido diferente. Habrá cambios en Alemania y en nuestro once, pero intentaremos recuperarnos y ganar", analizó el seleccionador galo.

Será todo un reto para el combinado teutón, derrotado en los últimos cuatro enfrentamientos oficiales anteriores ante la ganadora del Mundial de 2018. Así, Nagelsmann apunta a introducir un par de cambios respecto al once que plantó ante Portugal, ubicando a Gross en el doble pivote y dando descanso a Woltemade, que se concentrará con la selección sub-21 de Alemania para el Europeo. Podría entrar Füllkrug en su lugar.

Rayan Cherki, autor de un gol y una asistencia contra España / Agencias

Por su parte, Deschamps sí que está obligado a agitar el avispero ante las mencionadas bajas de Lenglet, Barcola y Dembélé. Lucas Hernández acompañará a Konaté en el centro de la zaga y Cherki, tras su exhibición ante España, completaría el tridente atacante.