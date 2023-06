La 'revolución De la Fuente' sí dio frutos esta vez

Hasta 24 futbolistas distintos han sido titulares en los tres partidos que lleva el riojano al frente de la selección española, aunque el héroe fue Joselu saliendo desde el banquillo. Ocho de los titulares contra Italia no habían sido de la partida en el anterior encuentro, frente a Escocia, y cinco ni siquiera fueron convocados

Luis de la Fuente volvió a revolucionar el once titular y esta vez le dio resultado, aunque el héroe de la victoria, Joselu Mato, arrancó desde el banquillo. Oxígeno para el riojano en la constante búsqueda del equipo ideal.

El dato lo dice todo. En los tres partidos que lleva Luis de la Fuente como seleccionador nacional, ya han sido de la partida 24 futbolistas distintos. Y es que del primero al segundo, y del segundo al tercero, el riojano ha efectuado el mismo número de cambios en el equipo titular: ni más ni menos que ocho.

De la Fuente arrancó su singladura al frente de la selección española con dos encuentros clasificatorios para la próxima Eurocopa. En el 3-0 contra Noruega arrancó con Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Merino, Rodri, Gavi; Aspas, Morata y Dani Olmo.

Pese a la goleada, De la Fuente cambió a casi todo el equipo en Glasgow y no le salió nada bien, pues Escocia doblegó 2-0 a la Roja. Solo repitieron el meta Kepa, y en el centro del campo, Rodri y Merino. Los otros ochos, totalmente diferentes: Porro, Eric Garcia, Iñigo, Gayà, Ceballos, Yéremy, Joselu y Oyarzabal.

Rodri y Merino, los indiscutibles del riojano

Ni corto ni perezoso, nueva revolución en las semifinales de la Final Four de la Nations League. Ante Italia solo repitieron Rodri y Merino, los únicos que han sido titulares en los tres partidos con De la Fuente, y a ellos se les sumó Yéremy Pino, el autor del primero de la Roja, que ya había empezado contra Escocia, pero no ante Noruega.

Unai Simón, lesionado en la anterior convocatoria, entró en la portería; en los laterales, confió en la experiencia de Navas y de Jordi Alba, que fue directo al once por la lesión de Balde, y en el eje, la dupla formada por Le Normand y Laporte. El realista no estuvo en la pasada lista al no disponer todavía la doble nacionalidad.

En la medular, a los fijos Rodri y Merino les acompañó esta vez Gavi, que ya había sido titular, como Laporte, frente a Noruega en el debut del seleccionador. Y arriba, la gran novedad de Rodrigo Moreno para formar junto a Yéremy y Morata.

Cinco titulares esta noche no estuvieron en la primera lista, aunque por distintos motivos, y en cambio, seis futbolistas (David García, Iñigo Martínez -estos dos, lesionados-, Porro, Gayà, Ceballos y Oyarzabal) salieron de la convocatoria y se quedaron sin Nations.