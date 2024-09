No había jugador sobre el terreno de juego con más ganas de disputar el partido contra Irlanda que Jack Grealish. El jugador del Manchester City, que estuvo ausente en la convocatoria de la Eurocopa de Alemania, volvió a jugar con los 'Three Lions' en el debut de Lee Carsley como seleccionador inglés, una oportunidad que el mediapunta no desaprovechó para dejar su sello en el encuentro.

El combinado inglés se veía las caras con el irlandés en la primera jornada de la Segunda División de la Nations League. Los 'Three Lions' llegaban con mucha expectación a un partido que suponía el inicio de la era de Lee Carsley en el banquillo inglés después de la renuncia al cargo de Gareth Southgate. Las miradas estaban puestas en el nuevo entrenador, aunque también en el terreno de juego había cuentas pendientes que ajustar...

Una redención al más puro estilo Grealish

Jack Grealish, que estuvo ausente en la convocatoria de Inglaterra durante la Eurocopa de Alemania este pasado verano, volvía al equipo para disputar el primer encuentro oficial con Inglaterra desde noviembre del año pasado. Lee Carsley demostraba su confianza en el jugador del Manchester City apuntando al inglés en el once inicial contra Irlanda, un partido con especial significado para Grealish.

El jugador inglés nació en Inglaterra, aunque tiene ascendencia irlandesa, por lo que representó a la República de Irlanda durante varias etapas en las categorías inferiores antes de terminar por decirise por Inglaterra en 2016. El partido parecía guionizado para que Grealish terminara viendo puerta en algún momento del encuentro... como no podía ser de otra manera, terminó sucediendo.

El inglés se mostró participativo desde un principio con muchas ganas de demostrar su valía en la selección. Su primera ocasión terminó siendo sinónimo de gol; una combinación magistral entre Mainoo, Rice y Saka acababa con un pase atrás del centrocampista hacia Grealish, que se redimía de su ausencia en la convocatoria de la Eurocopa de Alemania poniendo tierra de por medio en el marcador. El jugador celebraba liberado su anotación en un acto de redención como solamente él sabe. Un buen inicio para el mediapunta en esta nueva etapa de Carsley, donde se prevé que tenga más protagonismo que con Southgate.