Portugal-España: alineaciones probables de la final de la UEFA Nations League 2025

La selección española afronta este domingo 8 de junio a las 21.00 horas una gran cita que puede suponer el tercer título de la era Luis de la Fuente. España se enfrentará a Portugal en la final de la UEFA Nations League 2025, en un partido que tendrán lugar en el Allianz Arena de Múnich.

Después de un encuentro de semifinales trapidante en el que la Roja superó a Francia por 5-4 gracias a los goles de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y los dos de Lamine Yamal, España afronta el reto de conseguir su tercer título consecutivo, tras ganar la pasada edición de la Nations League y la Eurocopa.

Para la final de este domingo no se espera que Luis de la Fuente haga grandes cambios en la alineación titular, dada la gran actuación de los once que partieron de inicio ante Francia. De hecho, el equipo empezó a desmoronarse a partir del minuto 64, cuando Pedri fue sustituido.

En la línea defensiva, el técnico riojano apuesta por la pareja de centrales formada por Le Normand-Huijsen. Además, el desempeño de Vivian desde que entró a falta de poco más de diez minutos no invita a hacernos creer que pueda haber un relevo.

El centro del campo es la única zona en la que puede haber dudas. Zubimendi y Pedri son fijos. La cuestión es la posición del jugador canario del Barça. En caso de que De la Fuente siga encabezonado en colocarlo en la media punta podría entrar Fabián Ruiz en el once. De todos modos, la opción de que Mikel Merino se mantenga en el once titular no es para nada descabellada. Esto haría que Pedri jugase en el doble pivote, como sucedió contra Francia a partir del minuto 20.

En la delantera, los extremos Nico Williams y Lamine Yamal formarán la mayor amenaza de la selección española. Junto a ellos estará Mikel Oyarzabal, que ha realizado actuaciones notables en los últimos partidos con la Roja.

Enfrente estará la selección de Portugal, que llega después de superar a la anfitriona de la Final Four, Alemania. Tampoco se esperan rotaciones en el once de Robert Martínez, que confiará en un centro del campo fuerte pormado por Vitinha, Bruno Fernandes y Joao Neves.

ALINEACIONES PROBABLES DE LA FINAL DE LA NATIONS LEAGUE

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Ronaldo, Pedro Neto.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Xubimendi, Pedri, Merino; Yamal, Williams, Oyarzabal.