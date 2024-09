'Palo' a Southgate: "Te lo dijimos..."

Gareth Southgate quedó 'retratado' en la Eurocopa. Su gestión dejó mucho que desear, precisamente porque tenía una plantilla más que capacitada para levantar el primer cetro europeo de su historia. Y, sin saber realmente cómo y con la suerte de su lado, su selección se plantó en la final. El fútbol fue como pocas veces justo y la Selección española levantó el título al cielo de Berlín.

A los 'Three Lions', pues, se le podría catalogar como una de las decepciones del torneo. Llegaron a la final, claro está, pero con más dificultades de las esperadas por el camino. Solo una victoria en fase de grupos - dos empates y solo dos goles -, dos prórrogas - la chilena de Bellingham y los penaltis contra Suiza incluidos -... o un gol sobre la bocina de Watkins en las semifinales para conseguir el billete a la final.

Su propuesta era nula. El juego era plano, no convencía. Y gran parte de sus futbolistas no eran capaces de ofrecer su mejor versión. No era coincidencia, pues, que Phil Foden no terminara de encajar en el costado, como extremo puro, cuando en el City brillaba por el carril central. O que las estrellas - Bellingham, Kane y el propio Foden - se estorbaran unas con las otras.

Bellingham y Foden, durante un partido de Inglaterra / MOHAMMED BADRA

Ahora bien, Gareth Southgate renunció al cargo y Lee Carsley es el seleccionador interino. Borrón y cuenta nueva. Y su estreno frente a la República de Irlanda - además de la polémica por su negativa a cantar el himno inglés - no pudo ser mejor. Victoria cómoda (2-0) gracias a los tantos de Declan Rice y Jack Grealish.

GORDON, GREALISH Y ARNOLD, CLAVES EN SU DEBUT

Por ahora, su cargo es temporal, hasta que la Asociación Inglesa encuentre a un sustituto. Eso sí, si hace bien su trabajo en los cinco de seis partidos que le quedan por delante, ¿por qué no se quedaría de forma permanente? Sea como fuere, la gestión en su debut fue aplaudida en Inglaterra. Por ejemplo, el ex futbolista Gary Lineker, elogió su confianza en Anthony Gordon, Jack Grealish y Trent Alexander-Arnold.

UEFA Nations League - Ireland vs England / EFE

El extremo del Newcastle acompañó a Kane y a Saka en la punta de ataque, mientras que el futbolista del City regresó a una titularidad con su selección tras ser descartado por Southgate para la Eurocopa. El lateral derecho, por su parte, partió en su posición habitual, y no en la medular. El 'experimento' de Southgate con Arnold no surgió efecto, y fue siempre el primer cambio en los partidos que fue titular en el torneo.

"También es interesante, ¿no?, que quizás algunas de las cosas que más decepcionaron a los aficionados en la Eurocopa... bueno, probablemente tres cosas, tal vez más. Todos querían que Anthony Gordon jugara en la izquierda porque todos veíamos una debilidad y un desequilibrio en ese lado", afirmó para 'The Rest Is Football'.

UEFA Nations League - Ireland vs England / EFE

"La otra cosa fue que él [Southgate] dejó a Jack Grealish fuera del equipo, lo que dejó perplejos a mucha gente, pero él llegó y jugó muy bien. Y obviamente, nunca confió realmente en Trent Alexander-Arnold. En el primer partido, Carsley se le ocurrió todo esto y muchos de nosotros dijimos '¿lo viste? Te lo dijimos", añadió.