Nico Williams se divierte rodeado de blaugranas

Nico Williams quizá no ha estado a un nivel excelso esta temporada en el Athletic, pero ha seguido siendo muy importante como reflejan sus 45 partidos con once goles y siete asistencias. Números y sensaciones más que suficientes para que De la Fuente siga contando con él.

Acierta el técnico porque el extremo es un talento natural que, además, brilla siempre que viste la camiseta de la selección española. Marcó dos goles en la Eurocopa, uno de ellos en la final, y también marcó ante Holanda en cuartos de la Nations y, como vimos ayer, ante Francia en semifinales, donde dio un recital de cómo destrozar defensas desde la banda: marcó el primero, asistió a Pedri y regaló a Lamine el lanzamiento del penalti.

La química con el canterano del Barça sigue siendo enorme porque ambos hablan el mismo idioma dentro y fuera del terreno de juego. Pero es que no es el único blaugrana con el que mezcla bien como se vio en varias jugadas con Pedri, sobre todo en el tanto del canario. El Barça parece haber enfriado su interés por él, aunque el verano es largo.

No es el primero de la lista

De hecho, el club no se ha olvidado del futbolista vasco, aunque en esta ocasión no está en el número uno de la lista para reforzar el ataque de Flick. Sí está ahí Luis Diaz y, algo menos, Marcus Rashford. El colombiano es muy caro porque el Liverpool no quiere dejarle marchar y, en el caso de hacerlo, su precio en este momento ronda los 80 millones de euros. Por su parte, el Manchester United no se mueve de los 40 millones por su futbolista.

Nico Williams ante Francia / EFE

Nico Williams sigue manteniendo la misma cláusula de rescisión de la pasada temporada, unos 60 'kilos', una cantidad alta, pero para nada desorbitada teniendo en cuenta la edad del jugador, 22 años. Por si fuera poco, en la selección española ha vuelto a demostrar que su conexión con los futbolistas de Flick es total y que entendería sin problemas el fútbol que se practicará en el Spotify Camp Nou.