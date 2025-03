Mbappé se seca con Francia

Algo pasa con Kylian Mbappé en la selección francesa. Si en el Real Madrid saca a reducir un liderazgo capaz de abanderar al campeón de Europa, cuando le toca hacer las maletas para poner rumbo a Francia las cosas cambian completamente.

La estrella francesa completó su esperado regreso con la selección francesa tras meses de larga ausencia; primero los pretextos fueron su adaptación al Real Madrid, luego problemas mentales o incluso físicos que no acababan de convencer a los aficionados. Finalmente, llegó el día de su vuelta, aunque su regreso no terminó como el delantero esperaba...

Han pasado más de seis largos meses desde aquel 9 de septiembre de 2024, el que hasta ahora era el último partido de Kylian Mbappé con la selección francesa. El delantero galo se perdió las dos últimas ventanas internacionales con Francia hasta ser convocado nuevamente por Deschamps para los cuartos de final de la Nations League contra Croacia, donde retomó su rol como capitán del equipo francés.

Una vuelta agridulce

Su vuelta no fue como Mbappé esperaba; todas las miradas se centraron en la estrella francesa, aunque Kylian no respondió a las expectativas frustrado por un gran Livakovic que estuvo más acertado en portería que el ariete. Sin ver puerta otro partido más, el madridista alargó su mala racha sin marcar con la camiseta de la selección francesa a seis partidos consecutivos, una dinámica que si bien no es alarmante tampoco se corresponde con las buenas sensaciones de Kylian en el Real Madrid.

Kylian Mbappé, ante Croacia. / EFE

Son dos ocasiones las que Kylian Mbappé se ha quedado sin marcar en seis partidos consecutivos con la selección francesa desde su debut como internacional; como recuerda 'LÉquipe', la estrella también se secó tanto antes del Mundial 2018 como en plena Eurocopa 2021. Actualmente, su último tanto data del partido de la Fase de Grupos de la Eurocopa 2024 contra Polonia, de penalti, en el que fue el único tanto de la estrella del Real Madrid en el torneo continental.

Kylian no tuvo su noche contra Croacia, aunque para decir verdad su equipo tampoco lo acompañó. Los galos cayeron de manera decepcionante por 2-0 en el partido de ida y buscarán remontar en el partido de vuelta el resultado adverso para plantarse en semifinales de la Nations League.

Confianza plena en Mbappé

Su sequía en Francia se alarga hasta los seis partidos, aunque Deschamps sigue teniendo confianza plena en su estrella: "No hay ninguna duda sobre la condición física y el estado mental de Kylian", declaró el entrenador francés. "No tuvo éxito en todo, pero recuperó la plena posesión de sus facultades. Está muy disponible, también se esforzó mucho contra un bloque bajo. Siempre puede hacerlo mejor. Pero estaba a un muy buen nivel", reconoció.

Kylian, por su parte, espera poder recuperar su mejor versión con Francia para preparar con optimismo el próximo Mundial de 2026. El francés se mostró contento de volver con su selección en la previa del partido contra Croacia: "Sentí alegría por volver al grupo, a la selección, al castillo. La mayoría de mis compañeros de equipo y yo hablamos mucho, algunos todo el tiempo, y algunos de ellos incluso se fueron de vacaciones conmigo. Dentro del grupo la explicación fue muy clara, quizá no quedó clara para la gente de fuera, pero internamente fue muy clara", expresó. Su primer paso, el partido contra Croacia con el objetivo de remontar un 2-0 en contra y poder pasar a semifinales de la Nations League (20:45 horas).