Mbappé y Dembélé no se encuentran

Siendo sinceros, la parcela ofensiva de la Selección de Francia daba miedo. No estaría Antoine Griezmann, pero no consciente Didier Deschamps de los seis 'monstruos' que tenía en su plantilla: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola y Désiré Doué. Y eso que Marcus Thuram se cayó de la lista por unas molestias en su tobillo izquierdo. Un ataque temible, completísimo y muy, muy, goleador. Y como no, había ganas de ver su puesta en escena ante Croacia en la ida de los cuartos de final de la Nations League. Alicientes había de sobra.

Las expectativas, quizá, eran demasiado altas. Se acordarán de aquella Francia que - literalmente - no jugó a nada en la pasada Eurocopa y alcanzó las semifinales del torneo prácticamente de carambola, anotando solo cuatro dianas en seis partidos. Y la Croacia de un Luka Modric 'inmortal' supo cómo hacer sangre. Actuación bochornosa de los galos, castigados por dos zarpazos de Budimir y Perisic. Todo se decidirá en la vuelta, se disputa este próximo domingo en Saint-Denis, pero los balcánicos dieron un paso de gigante hacia las semifinales de la Nations League.

LIBERTAD PARA EL 'MOSQUITO' EN SPLIT

Lógicamente, todos los focos apuntaron a la dupla que estaba destinada a liderar a su selección: Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé. Se intuía que el rol del 'mosquito' en el París Saint-Germain más o menos se mantendría. Luis Enrique dio con la tecla, ubicarle como falso '9' le sentaría de fábula. Estaba siendo más letal que nunca. Ahora bien, eso significaría que Mbappé tendría que dar un paso al lado, dejar el carril central libre para su compañero (y amigo).

La Francia de Mbappé se desintegra en Croacia / Agencias

Kylian ya estaba demostrando en el Real Madrid que era capaz de adaptarse. Podía partir desde el centro, pero no dudaba en caer al costado izquierdo, su posición natural. "Hoy no me vas a decir que Ousmane es delantero centro. Está en una posición axial", aseguraba Deschamps. Pretendía darle total libertad sobre el césped, ubicándole de '10', por delante de la línea de tres centrocampistas (Rabiot, Tchouaméni y Guendouzi), de enganche con la doble punta (Mbappé-Kolo Muani).

45 MINUTOS MUY ABURRIDOS

Ninguno de ellos, sin embargo, terminó siendo diferencial en Split. Venían de brillar con luz propia en sus respectivos clubes, pero no serían capaces de hacer lo propio con Francia. Se posicionaron - como mínimo en la primera mitad - en zonas que frecuentan habitualmente con PSG y Real Madrid, pero no pudieron romper la defensa croata. Solo en el tramo final, cuando Dembélé se desplazó a la banda derecha, la zona ofensiva de los 'blues' recuperó algo de color.

Mbappé y Dembélé no se encontraron ante Croacia / X

Sus primeros 45 minutos fueron realmente aburridos. Dembélé no logró colarse entre líneas ni eliminar contrarios en el uno contra uno. Estuvo demasiado alejado del marco que defendía Livakovic. Más de lo mismo de un Mbappé que solo tocó tres balones en el área rival. Trataban de buscarse, pero no se encontraron. Una relación que mejoró en el segundo asalto, cuando Dembélé ganó en profundidad y Mbappé cayó a banda izquierda. Protagonizaron hasta tres ocasiones claras, pero ninguna acabó al fondo de la red.

Alain Giresse, exfutbolista del Marsella, analizó el Croacia-Francia y aseguró que "los Blues no tenían ritmo ni compromiso. No respondieron, ni individual ni colectivamente, a lo que el rival les impuso". "La reubicación de Dembélé hacia la derecha ha ayudado a reequilibrar el equipo. Pero eso no fue suficiente", añadió.