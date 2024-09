Kane celebra su centenario con doblete ante Finlandia

Bajo el atento escrutinio de una Inglaterra que sigue sin aprobar la negativa de Lee Carsley a cantar el himno local, los 'Three Lions' recibieron a Finlandia intentando mantener las buenas sensaciones futbolísticas que tuvieron en el debut del reemplazo de Gareth Southgate. Y, apartando críticas por su 'no' al 'God Save the Queen', sobre el césped no hay duda de la mejoría. Lo volvió a demostrar en la segunda jornada de la Nations League, venciendo 2-0 a pesar del querer y no poder durante casi una hora.

Porque el primer tiempo fue acoso sin derribo para los británicos, abonados a su capitán Harry Kane, extrañamente inexacto en la definición el día de su centenario de partidos con la absoluta. Lukas Hradecky, portero finés del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, vivió varios sustos, el mayor sobre el ecuador de la primera etapa cuando Harry facturó el 1-0 de cabeza a centro de Bukayo Saka. Para fortuna del guardameta, el juez de línea levantó la bandera invalidando el tanto. Aunque seguiría sacando agua del barco, incluyendo un tiro libre de Alexander-Arnold que por poco no contó como apertura del marcador.

Para la segunda parte, sin embargo, el muro cayó. No de gratis, porque tocó volver a esforzarse. Se empleó al máximo Kane, quién sino, con un golazo de bandera para redondear su celebración. 67 tantos en un centenar de juegos. Y también cayó el 68, con el debut de Noni Madueke minutos más tarde. El del Chelsea cabalgó la banda como en Stamford Bridge y le sirvió el balón al '9' para acabar el trámite con el 2-0 definitivo.