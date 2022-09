Hungría-Italia: sorpresa o redención

La selección húngara buscará en el Puskas Arena meterse en play-off Los de Roberto Mancini solo pasarán de fase si ganan

Una cita con la historia tendrá Hungría enfrentando a Italia para cerrar la fase de grupos que nunca imaginó tener, pero que fue haciendo realidad partido a partido en el ‘grupo de la muerte’, situándose en el liderato del grupo con diez puntos y la posibilida de clasificar al play-off de la Nations League por delante de los eliminados Alemania e Inglaterra y, quizá, Italia, al que enfrenta en su casa.

Para hacerlo realidad, los húngaros deberán evitar la derrota contra la ‘Azzurra’ de Roberto Mancini. Solamente una victoria le sirve a los italianos para meterse en la próxima fase, intentando pasar el trago amargo de no estar en el certamen mundial que se jugará en Catar. Pero en frente tendrá a un hueso duro de roer que ha roto todo tipo de registros.

Hungría no derrotaba a Alemania en partido no amistoso desde la Copa del Mundo de 1954 (8-3 en la fase de grupos) y jamás lo había hecho en partido no amistoso disputado en suelo alemán como lo hizo la pasada jornada. Quieren firmar su gesta.

ALINEACIONES PROBABLES:

Hungría: Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Fiola, Schafer, Gazdag, Kerkez; A. Nagy, Szoboszlai; Ad. Szalai.

Italia: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Immobile.

Hora: 20:45.