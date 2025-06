Gavi: "Luis Enrique es el número uno, es el mejor"

Hace ya más de año y medio, en noviembre de 2024, Gavi se lesionó de gravedad en la rodilla en aquel partido ante Georgia. Ahora, después de una temporada en la que ha logrado recuperar su mejor nivel de forma progresiva ha vuelto a una convocatoria de la absoluta. Justamente, el entrenador que apostó por él en la Roja fue Luis Enrique, a quién Gavi ha querido elogiar: "Para mí, Luis Enrique es el número 1, es el mejor. Me alegro mucho por él porque se lo merece, tanto él como su familia y Rafel Pol", ha dicho el centrocampista del Barça en una entrevista al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

El andaluz también se ha referido a otro integrante del PSG, que además fue su compañero en Barcelona. Preguntado por la lucha por el Balón de Oro, Gavi no ha dudado en poner el nombre de Dembélé sobre la mesa: "Ha hecho una temporada increíble y única, tiene que estar en el Top 3. 'Ous' es mi hermano y me alegaría mucho por él", ha declarado. Pese a ello no quita de la terna a su amigo Lamine: "Lo que ha hecho es de fuera de serie y ojalá lo pueda ganar él también.

Su vuelta a la selección

Aunque Gavi no ha logrado consolidarse en el once del Barça en esta temporada de transición después de al lesión, sus actuaciones a final de temporada han convencido a Luis de la Fuente. El centrocampista ha expresado su entusiasmo por volver a La Roja, aunque reconoce que no se lo esperaba: "Después de tanto tiempo me hace mucha ilusión volver a la selección. Me sorprendió un poco la convocatoria. Al final no he jugado todos los partidos como otros años, pero esto también es la prueba de que el míster confía mucho en mí", destacó Gavi.

El de Los Palacios y Villafranca, que seguirá luciendo el dorsal '9' tendrá la oportunidad de sumar minutos con la selección este jueves ante Francia en Stuttgart. En este sentido, Gavi quiere completar el curso con cuatro trofeos: "Esta temporada ha sido increíble para el equipo. Nos ha faltado la Champions, pero hemos hecho una grandísima temporada que quedará para la historia. Y ojalá ganemos este título con la selección”.

La vuelta de la lesión

En cuanto a su lesión, Gavi ha reconocido que aún la tiene presente aunque ya se ve en su mejor nivel: "Todavía está ahí, pero yo ya me siento muchísimo mejor jugando. Dicen que cuando vuelves al campo normalmente recuperas el mejor nivel después de un año, pero en mi caso no es así y estoy muy contento con como está yendo todo”, subrayó el andaluz.

Pese a ello, ha confesado que se ha visto frustrado por no jugar todo lo que deseaba: "Antes de empezar a jugar, en mi cabeza estaba que esta temporada me la tenía que tomar con calma porque venía de mucho tiempo lesionado. Pero cuando estás con el equipo, tu cabeza te pide jugar al máximo y me ha costado un poco porque nunca he estado acostumbrado a ello, siempre lo he jugado todo y al final esto no era lo normal en un chaval tan joven".