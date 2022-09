Fernando Santos: “España sabe jugar para ganar, lo lleva haciendo 20 años”

El seleccionador destacó que sus jugadores se “equivocarán” si piensan más en el rival que en hacer su juego El técnico confirmó que Joao Felix está recuperado y mostró su confianza en todos los jugadores convocados

El seleccionador portugués, Fernando Santos, descartó este lunes, en la víspera de que su equipo reciba a España en Braga, que el equipo luso vaya a especular con el resultado, y advirtió que sus jugadores se “equivocarán” si piensan más en el rival que en hacer su juego.

“Todo el mundo conoce a España, ha jugado de la misma manera durante 20 años. Es un equipo de posesión, de presión, que reacciona bien a la pérdida de balón. Tienen una matriz clara de cómo juegan. No tenemos que preocuparnos por España, tenemos que respetarla como respetamos a todos los oponentes. Tenemos que estar enfocados en nosotros”, comentó en rueda de prensa.

En este sentido, pidió “humildad” a sus futbolistas para afrontar un partido “complicado” ante un rival al que no cree que le afecte su derrota ante Suiza porque es un equipo “con mucha madurez”.

“España sabe jugar para ganar y viene aquí para hacerlo. Sus jugadores querrán mostrar sus cualidades después de ese partido. Si eso es lo que llamamos un equipo herido, espero que sigan heridos después del partido de mañana”, ironizó.

El seleccionador portugués reiteró que en su cabeza sólo está “ganar, ganar y ganar”, confirmó que Joao Felix está recuperado y mostró su confianza en todos los jugadores convocados.

“Tengo confianza en todos los jugadores, eso significa que cualquiera puede jugar. Antes de cada juego decido qué es lo mejor para el equipo. Si pensara que alguno no tiene calidad para jugar en la selección, no lo convocaría. Nunca he llamado a un jugador para hacer número”.