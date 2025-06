Fermín: "He escuchado a mi cuerpo y he decidido parar"

Fermín López ha puesto límite a su ímpetu. Su coraje lo empujaba a compaginar de nuevo dos torneos, como la Nations League y el Europeo sub-21, como ya hizo el año pasado con la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pero a sus 22 años ha reflexionado y medirá sus esfuerzos. Las temporadas son largas y exprimirse más de la cuenta puede ser contraproducente.

¿Qué tal su regreso a la selección absoluta un año después?

Estoy muy feliz de volver, es el sueño de cualquier estar aquí y jugar la Nations League. Espero poder ayudar al equipo si lo necesita.

Y a ganar otro título, lo ha ganado todo desde que va a la selección (Eurocopa y oro Olímpico)...

No estaría mal otro título, tenemos un equipazo y ojalá lo podamos conseguir.

Se ven con fuerzas con un cartel tan duro con Francia, Alemania y Portugal.

Son rivales difíciles, pero en la Eurocopa demostramos que podemos ganar a cualquiera, el equipo está capacitado y con mucha ilusión.

¿Qué ha pasado para que haya dado marcha atrás en su idea de disputar la Nations y el Europeo sub-21?

Llevo dos años sin casi sin parar y hay que escuchar el cuerpo. Tenía ilusión al principio, aunque al final todo lo hemos consensuado. Hablé con Santi Denia (seleccionador sub-21) y lo entendió perfectamente. Agradezco la confianza que me dio entre todos creo que hemos tomado la decisión correcta.

Es decir, ¿partió de usted la idea de parar?

Sí, llevo dos años sin parar y pensándolo mejor, consensuado con todo el mundo, era lo mejor y así se ha decidido.

Y eso que solo tuvo una lesión al principio de temporada

Me encuentro bien, pero el año pasado empecé con una lesión y hemos acabado la temporada con muchos viajes, entrenos y tanto en el tema mental como en el físico llegas al límite.

Del tema mental se habla poco, ¿pero afecta incluso jugando muy poco cómo le paso en la Eurocopa?

Sin duda, en la Eurocopa estuvimos 45 días concentrados en un hotel, con viajes, entrenamientos y al final tu cabeza llega al límite.

Ser más pequeño que mis compañeros en la cantera me hizo espabilar Fermín López

¿Y de dónde saca usted este plus de energía?

Lo tengo de siempre, desde casa me han inculcado no rendirme nunca, ir al máximo. Es algo que tengo desde pequeño y me sale solo.

¿Cuándo le llamaban el 'pequeñín' en la cantera le hizo espabilar mucho más?

Era muy pequeño y me tenía que espabilar más que los compañeros. Me ha servido mucho, gracias a esta etapa estoy viviendo estos momentos.

Luchando en un puesto con mucha competencia en el Barça en el centro del campo.

En el Barça siempre habrá competencia, es el mejor club del mundo y estarán los mejores. He intentado tener los máximos minutos posibles, el míster me ha dado confianza y lo he intentado todo.

¿Cuál es su posición preferida?

De media punta principalmente, también en el extremo me siento más o menos cómodo, pero de media punta es donde puedo aportar más.

Joan Garcia es un porterazo y muy buen compañero Fermín López

Usted coincidió con Joan Garcia en la selección olímpica, ¿que nos puede contar de él?

Ya habéis visto en la Liga que es un porterazo y un muy buen compañero. No lo conocía de antes, nunca había coincidido con él y mantuve una buena relación con él. Es un buen portero y una gran persona.

¿Sería un gran fichaje para el Barça?

No voy a entrar en estas cosas. Hay demasiado revuelo en torno a él, no sé las ofertas que tendrá, él sabrá sus cosas y decidirá tranquilamente.

Parece que les espera un año de mucha competencia en la portería.

Los tres de este año son top, muy buenos porteros, estamos contentos y no sé que pasará.

¿Lo más difícil es mantener el buen rollo y ser una familia ante tanta lucha por un puesto?

Esto nos lo ha inculcado esto el míster y nos llevamos muy bien. Todo el mundo lo entiende de una manera sana.

Lo que Hansi Flick no perdona es la falta de esfuerzo, ¿cierto?

No se lo perdona a nadie. Todo el mundo se ha esforzado muchísimo, creo que hemos hecho todo lo posible y hemos completado una gran temporada.

Fue una pena que Dembélé se marchara, pero llegó Lamine y no le va a la zaga Fermín López

¿Y cómo ve la próxima?

El año que viene será más difícil porque el listón está muy alto y hay que mantener el mismo nivel.

¿Qué le parece la política del Barça de priorizar las renovaciones a los fichajes?

Venimos de una temporada en la que no hay que mucho que tocar. El club se reforzará como crea, pero tenemos muy buen equipo y a la vista está con lo que hemos hecho.

¿Con Lamine estamos exagerando o es un Balón de Oro en potencia?

Para mí sí, lo veo cómo se entrena, su día a día, cómo juega, es increíble, aunque tampoco hay que ponerle mucha presión con el Balón de Oro. Ya le llegará porque es buenísimo.

¿Esta Nations puede decantar la balanza en su pugna con Dembélé?

La gente siempre tendrá ese debate, pero está claro que Lamine ha hecho muchos méritos para merecerlo.

¿Usted coincidió con Dembélé en el FC Barcelona?

Muy poco en una pretemporada. Es muy buen jugador y fue una pena que se marchará, aunque después estuvo Lamine que no le va a la zaga.