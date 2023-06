España - Italia, previa de la semifinal de la Liga Naciones, en directo y online hoy

El ya exjugador del Barça, Jordi Alba , también compareció junto al seleccionador en la previa: "Estoy muy contento de volver a la selección, al final. No venir a alguna convocatoria me ha hecho madurar, valorar más aun si cabe venir a la selección" . "Estoy convencido de que van a ir bien las cosas", recalcó.

09:26

"SOMOS UNOS PRIVILEGIADOS"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque: "Lo veo como la última oportunidad de mi vida, lo he hecho siempre, quizá será mañana, no sabemos, lo afrontemos como si nos va la vida deportiva, no vamos a pensar en después". "Unos privilegiados, reitero que podemos ganar un título en dos partidos. Hay que poner en valor a los otros jugadores y cuerpo técnico que lograron la clasificación", concluyó.