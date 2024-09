Dumfries frena la remontada de la Alemania de Ter Stegen

El Johan Cruyff Arena fue testigo de una gran noche de fútbol. A priori, porque las selecciones que se enfrentaban eran de primer nivel. Y porque el duelo no estuvo exento de estrellas ni de goles. En un abrir y cerrar de ojos, Tijjani Reijnders decantaba el partido a favor de la 'Oranje' y ponía a los de Julian Nagelsmann contra las cuerdas. Al final, la insistencia y el talento ofensivo decantaron la balanza para una Alemania que pensaba que iba a sacar tres puntos vitales gracias a Deniz Undav y Joshua Kimmich. Dumfries aguó la fiesta y devolvió las tablas al marcador (2-2).

Reijnders apenas dio tiempo a los aficionados desplazados a Amsterdam a sentarse en sus butacas. Una acción colectiva, que empezó en los pies de Verbruggen y terminó en sus botas, ponía a los de Ronald Koeman por delante en el marcador en prácticamente la primer acción del encuentro.

El balón fue directo al pecho de Brobbey, que descargó sobre un Gravenberch que fijó y se la cedió al centrocampista del Milan. Solo ante el peligro, Ter Stegen dudó en exceso y optó por no salir a achicar, y cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde.

UEFA Nations League - Netherlands and Germany / EFE

GRAN REACCIÓN TEUTONA

Punto de inflexión para la 'Mannschaft'. Tomaron el control de la posesión y, poco a poco, se fueron aproximando al área rival. Lo intentó Havertz con un disparo a la izquierda de Verbruggen, un remate de cabeza de Schlotterbeck... hasta que llegó el empate. De Ligt salió en la 'foto' del gol, ya que un error suyo en la salida derivó en el tanto: Musiala intuyó y cortó su pase, el balón le llegó a un Wirtz que disparó y no tuvo fortuna, aunque sí un Deniz Undav que recogió el rechace y 'reventó' el esférico, imparable para Verbruggen.

UEFA Nations League - Netherlands and Germany / EFE

Eso sí, minutos antes, por un lado Musiala cuerpeando bien con él, y Ter Stegen por el otro, le negaron el tanto a Xavi Simons, que hubiera supuesto el 2-0 en el marcador. Justo después, el guardameta azulgrana tiró de reflejos para atajar un potente disparo, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

FESTIVAL DE GOLES EN ÁMSTERDAM

A segundos del final de la primera mitad, los de Nagelsmann dieron un golpe sobre la mesa. Estaban llegando con más peligro y su constancia obtuvo premio. Andrich cambió el juego y Raum, alargando su pierna zurda, logró impactar el balón. No llegó Undav, pero sí Kimmich de segunda línea.

UEFA Nations League - Netherlands and Germany / EFE

La segunda parte no dio para tanto, pero sí que deparó goles, uno para ser exactos. En un ataque de la 'Oranje', a los cinco minutos de la reanudación, la zaga alemana no sacó limpiamente el balón y Brobbey, con un gran desmarque, se la puso a punto de caramelo a Dumfries, que solo tuvo que empujarlo. Si que los teutones controlaron algo más el balón, pero ni unos ni otros se encontraron con el gol de la victoria. Ocasiones claras, sin embargo, no faltaron.