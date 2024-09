Deschamps se carga a Mbappé ante Bélgica

Las aguas no bajan calmadas en la selección francesa, que no acaba de encontrar el rumbo tras una Eurocopa en la que cayó de forma evidente ante la que acabaría siendo campeona, España, en semifinales. El 1-3 encajado en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Italia no ha ayudado a tranquilizar el ambiente y, en ese sentido, el seleccionador, Didier Deschamps, ha movido ficha.

En busca de soluciones, el técnico ha decidido dejar en el banquillo a Mbappé, la gran estrella del combinado galo, cuyo inicio de temporada está siendo un desastre. Pese a jugarlo todo con el Real Madrid, solo suma dos goles, uno de ellos de penalti, logrados en el último encuentro ante el Betis. Las sensaciones, además, no son las mejores jugando como referencia en ataque, donde Vinicius se mantiene como extremo, la posición más natural de Kylian.

Junto a Griezmann

En el primer partido en este parón internacional del mes de septiembre, Mbappé fracasó ante Italia. Jugó los noventa minutos, pero ofreció un rendimiento muy alejado del que debería ser por su estatus a nivel mundial. De ahí que Deschamps ha decidido dejarlo en el banquillo, donde esperará su oportunidad junto a Griezmann, con quien el seleccionador parece tener una batalla abierta. Pese a que el jugador lo niega, los hechos no parecen darle la razón.

Vinícius y Mbappé no acaban de conectar en el ataque del Madrid / AP

El problema, pese a todo, es, sobre todo, el estado de forma de Mbappé, que no está siendo para nada decisivo y ya ha tenido que soportar las primeras críticas, que van en aumento, en su país natal. De momento, Kylian arrancará como suplente ante Bélgica en esta segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.