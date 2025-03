El desafío de Cristiano Ronaldo: "El aire está más tenso, no me esconderé"

Cristiano Ronaldo compareció ante los medios en la previa del partido de vuelta de Nations League frente a Dinamarca. El astro portugués se mostró muy autocrítico por su papel en la ida, pero exhibió su habitual ambición para darle la vuelta a la eliminatoria.

"El aire está más tenso. No me esconderé. Estamos en un momento más difícil porque necesitamos ganar, pero eso es lo bonito del fútbol. Hago un llamamiento a la afición para que esté con nosotros. Que nos transmitan su fuerza, porque intentaremos hacerlo lo mejor posible. Esa es mi esperanza, que mañana sea un día bonito para todos", expuso.

El actual jugador del Al Nassr sabe que una eliminatoria es muy larga. "No hay otra opción. Cualquiera que esté orgulloso de representar este símbolo debe tener esta ambición. He perdido partidos en 90 minutos, pero nunca he perdido en la ida de una eliminatoria. Mañana es la vuelta", señaló.

En el partido de ida, Hojlund festejó su tanto imitando a su habitual celebración. "Sé que no lo hizo para faltarme el respeto. Soy lo suficientemente inteligente para entenderlo. Es un honor verlo a él y a otros atletas de todo el mundo celebrando como yo lo hago. Espero que mañana tenga mi propia celebración", contestó al respecto.

Asimismo, Cristiano tiró de autocrítica para definir su partido de ida: "Hay partidos así, hay días malos. Yo no jugué nada el otro día, el equipo no jugó en absoluto, pero es parte de la vida. Mañana quiero salir del Estadio Alvalade con la cabeza en alto. Si marco, seré feliz; pero si no marco que marque otro. Lo que quiero es que gane Portugal".