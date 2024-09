Dembélé: "Le dije: Te haré un caño... y se lo hice""

Ousmane Dembéle es un jugador impredecible. Sus habilidades son incuestionables, pero a veces no es tan determinante como lo debe ser una estrella. Pero es innegable que tiene una 'chispa' que pocos jugadores poseen en la actualidad. El francés, concentrado con la selección de Francia para disputar los duelos correspondientes de la Nations League, brilló en el partido disputado el pasado lunes ante Bélgica.

Sin Kylian Mbappé, que únicamente disputó 24 minutos, los de Didier Deschamps vencieron de manera sólida y contundente a los belgas por 2-0. Sin el astro francés en el terreno de juego, los goles de la selección gala llegaron de las botas de Kolo Muani y Ousmane Dembélé. El partido del ex del FC Barcelona fue estratosférico y, sin Mbappé en el once, el extremo se echó el equipo a la espalda.

No era un partido sencillo para Francia. Los 'blues' llegaban al encuentro con muchas dudas y duras críticas por parte de su afición, tras caer de manera paupérrima en su anterior duelo ante Italia (1-3). De esta manera, el equipo necesitaba un líder sobre el terreno de juego para levantar una situación más complicada.

El francés fue el encargado de sentenciar el encuentro con un gol de bandera. Tras una notable jugada individual, Dembélé realizó un buen disparo con su zurda escorándola hacia la portería rival. El lanzamiento fue de tal calidad que Casteel se quedó mirando el balón sin realizar ningún movimiento. Durante todos los minutos que disputó, el extremo fue la principal baza ofensiva de los suyos.

"INTENTARÉ SER MÁS INDIVIDUALISTA"

Tras terminar el partido, el ex del FC Barcelona tuvo un momento de autocrítica. El jugador reconoció que en ocasiones peca de no ser más individualista: "Me dicen que soy demasiado generoso, que tengo que probar suerte, ya sea en el PSG o con la selección. Esta temporada intentaré ser un poco más individualista. Luis Enrique siempre me dice que aproveche mis oportunidades, sobre todo que encare y regatee menos", reconoció.

Una de las acciones más destacadas del encuentro fue un 'caño' que le realizó a Doku. Dembélé se divirtió de lo lindo sobre el verde y esa acción no pasó desapercibida por los presentes en el estadio. Preguntado por ese regate, el francés explicó que bromeó con el propio belga: "No hablamos después, pero sí un poco en el campo. Tras la acción nos reímos un poco. Le dije a Michael (Olise) que conseguiría hacerle un caño", expresó el francés entre risas.

De esta manera, Dembélé pone fin al parón de selecciones a su mejor nivel. Su próxima cita será con el PSG el próximo sábado 14 ante el Brest.