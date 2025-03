Dembélé no dará un paso al lado

Tremenda la parcela ofensiva que tiene Didier Deschamps a su disposición para la fecha FIFA del mes de marzo. Ya no estará Antoine Griezmann, pero sí otros seis tipos que están en un estado de forma excelso: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola y Désiré Doué. Y que están registrando unas cifras goleadoras de escándalo. Sobresalen - lógicamente - por encima del resto Kylian y Ousmane, con 30 dianas cada uno, además de cuatro y seis asistencias, respectivamente. Les pisan los talones Barcola (18/12), Olise (13/11), Doué (7/11) y Kolo Muani (7/3). Se cayó, por cierto, un Marcus Thuram (16/4) con molestias en el tobillo izquierdo.

Un ataque de presente y, cómo no, muchísimo futuro. A día de hoy, quien presume de mejores números no es Kylian Mbappé, sino un Ousmane Dembélé que, como propósito de año nuevo, tendría planeado convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Sus estadísticas hablan por sí solas. Está tocado por una varita, así lo volvió a demostrar en Le Classique, anotando un gol de auténtico crack: se frenó en seco ante Rulli, giró sobre sí mismo y sacó un latigazo (con la derecha) directo a la escuadra.

La mejor temporada de Ousmane Dembélé 37 partidos

partidos 30 goles

goles 6 asistencias

asistencias Máximo goleador ( 22 ) en lo que va de 2025

) en lo que va de 2025 Campeón de la Supercopa de Francia

Líder de la Ligue 1 de Francia

Máximo goleador de la Ligue 1

Cuartos de final de la UEFA Champions League

Semifinalista de la Copa de Francia.

Primera vez que convierte 30 goles en un mismo curso

LUIS ENRIQUE LE HIZO UN 'FAVOR'

Luis Enrique dio con la tecla. Acertó de pleno con su 'experimento'. Como falso '9', Dembélé es imparable. Fija a los centrales, se descuelga para recibir y conducir a campo abierto, cae en banda cuando le apetece, desborda, quiebra, genera y, sobre todo, es más letal que nunca. Una posición que le ha venido como anillo al dedo para destaparse, al fin, en el París Saint-Germain. Ahora bien, ¿mantendrá ese rol en la Selección de Francia? Una respuesta que solo Didier Deschamps parece tener.

Dembélé es el máximo goleador de 2025 con 22 dianas / @Ligue1_ENG

Una decisión interesante, pues por lo visto, antes de que el '10' parisino desempeñase esa función de falso punta, el seleccionador galo tenía en mente cambiar su rol, para no limitarle más a ese papel de extremo puro y ofrecerle más libertad. Así lo expresaba en sus últimas declaraciones, insistiendo en la "permutación" y la "flexibilidad". Su intención es que su tridente ofensivo sea completamente móvil, impredecible.

MBAPPÉ SÍ QUE DARÍA UN PASO AL LADO

Un movimiento que implicaría 'daños colaterales'. Hasta la fecha, el resto de la plantilla tenía que amoldarse a Mbappé, tal y como sucedió en la pasada Eurocopa. Sin embargo, el nivel actual de Dembélé obliga a Deschamps a replantearse ciertas cosas. Sus 22 dianas en lo que va de 2025 invitan a sus compañeros a ofrecerle más libertad... pese a que ello suponga 'alterar' el comportamiento del '9' del Real Madrid.

Dembélé y Mbappé se felicitan tras el autogol de Wöber en el Austria-Francia. / La Presse / AP

Amigos desde hace años y mismo lenguaje futbolístico, no deberían de tener demasiados problemas para encajar (de nuevo) sobre el césped. Los movimientos y decisiones de Mbappé tendrán que ir de acuerdo con los de un Dembélé que gozará de un mayor espacio de actuación.

LIBERTAD PARA OUSMANE

Mbappé ya ha demostrado en el Real Madrid que sabe adaptarse. Partiendo desde el centro, no duda en caer al costado izquierdo, su posición natural. Todo un desafío para el resto de atacantes, que deberán dejar el carril central libre para Ousmane. Olise es un extremo tradicional - pegadito a la línea de cal -, Barcola suele jugar en el costado derecho y Kolo Muani sabe qué es situarse en un ala, como ha hecho en más de una ocasión con la selección.

Dembélé, en la tanda de penaltis del Portugal-Francia de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 / @dembouz

"Hoy no me vas a decir que Ousmane es delantero centro. Está en una posición axial, se encuentra preparado para marcar en esas zonas, pero marcó por ejemplo su primer gol en Brest en la ida de los play-offs de la Champions entrando por la derecha y disparando con la izquierda", expresó Deschamps. Así pues, el seleccionador no imitará el modelo de Luis Enrique, pero sí que pretende dar libertad total a Dembélé, ubicándole por el carril central, de '10'.

La pelota está en el tejado del 'mosquito', que debe demostrar que es capaz de ser también diferencial con Francia. Esta noche, su primera puesta en escena en Poljud (Croacia), ante el combinado de Luka Modric, Gvardiol, Kovacic y compañía (20:45h).