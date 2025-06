Dani Olmo: "Hay pocos jugadores como yo en el campo"

Esta ha sido la temporada de Dani Olmo. Tras su paso por el Dinamo Zagreb y el Leipzig, el verano pasado se convirtió en uno de los protagonistas de la consecución de la Eurocopa con España. Su posterior fichaje por el Barça le ha hecho consolidarse en la élite del fútbol, consiguiendo el triplete doméstico y llegando a las semifinales de la Champions. Ahora, a las puertas de las semifinales de la Nations League, el egarense ha aprovechado para reivindicarse.

En una entrevista al diario francés 'L'Équipe', el centrocampista del Barça ha puesto en valor sus virtudes como futbolista: "Creo que hay pocos jugadores como yo en el campo. No solo intento jugar al fútbol, intento entenderlo y hacer las cosas con lógica. No me limito a seguir instrucciones. Siempre intento interpretar el partido para ayudar a mis compañeros de la mejor manera posible", ha declarado Olmo.

El de Tarrasa se ha convertido en un hombre clave en el esquema de Flick, quien ha explotado todo su potencial: "No estoy tanto en contacto con el balón como un 6, un 8, un extremo o un central. Eso me da más tiempo para ver y analizar los movimientos del rival, ya sean defensas o centrocampistas, y buscar siempre la mejor posición".

Olmo, que analiza sus partidos con su padre semanalmente, se define como un "jugador de equipo" y cree sus entrenadores le valoran por varios aspectos de su juego: "Mi compromiso, mi ambición, mi polivalencia. También mis decisiones, que hago jugar al equipo, que soy vertical, que siempre miro hacia adelante y pierdo pocos balones. Mi forma de crear, de marcar", ha destacado.

Los elogios a Luis Enrique

Dani Olmo no se olvida del técnico que apostó por él en la selección española e hizo crecer el combinado actual: Luis Enrique. El futbolista vallesano ha querido elogiar al entrenador asturiano que recientemente ha logrado el triplete con el PSG: "Tiene ideas de juego muy claras y sabe transmitirlas perfectamente. Ya lo hizo con nosotros en la Selección, donde creó una base y una idea de juego increíbles. Gracias a él ganamos todo lo que hemos ganado , y en el PSG, en solo dos años, ha hecho historia. Me alegro mucho por él, por todo su cuerpo técnico".

No obstante, lo que más destaca el centrocampista del Barça de Luis Enrique es la confianza que proporciona a sus jugadores: "Te hace creer que eres el mejor del mundo, y acabas creyéndolo. Lo fuimos en la Euro 2021 , también en el Mundial 2022. No obtuvimos los resultados, pero merecimos más. El juego y cómo dominábamos al rival eran fruto de su actitud y confianza en nosotros", ha subrayado.

La semifinal ante Francia

Este jueves a las 21.00 horas, España se volverá a ver las caras con Francia, selección a la que eliminó el verano pasado en las semifinales de la Eurocopa, partido en el que Olmo anotó el 1-2 de la victoria. "En ese partido y en los demás, hicimos una gran competición. Francia también tenía un gran equipo, pero teníamos la convicción de que, si estábamos bien, podíamos ganar la Euro. Contra Francia, cuando íbamos 1-0 abajo, sabíamos que podríamos remontar", ha dicho Olmo.

Celebración del Dani Olmo después de marcar el 1-2 ante Francia en la Eurocopa. / AP

En esta línea, el '10' de la Selección cree en las posibilidades de su equipo para pasar a la final del torneo: "No creemos que el partido vaya a ser más complicado que hace un año. Será más difícil porque en un año los franceses habrán mejorado, pero nosotros también. Todo dependerá de nosotros, de nuestro juego".