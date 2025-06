Cucurella: "En Alemania me volverán a pitar"

Marc Cucurella atendió a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la preparación de la semifinal de la UEFA Nations League que medirá a España con Francia este jueves en Stuttgart.

El jugador del Chelsea, reciente campeón de la Conference League frente al Betis, afirmó sobre el duelo entre Lamine y Dembélé por el Balón de Oro que "a Lamine le ha penalizado no ganar la Champions, pero es un jugador que te hace encender la tele y disfrutar, este título está reñido. Ojalá tengamos un gran día para clasificarnos y que siga el debate".

De Lamine añadió que en tono distendido que "es una putada defenderle en los entrenamientos" y, más en serio, insistió en que "si se habla de él es porque se lo merece, las cosas que está haciendo es muy complicado a su edad. La gente que decide dirá, para mí es un candidato, me hace disfrutar mucho cuando pongo los partidos en la tele. Ha demostrado que está preparado para cualquier situación".

"No hemos venido a pasearnos"

De la Nations League, Cucurella recalcó que "no hemos venido a pasearnos, ganar te aporta valor y caché. Fue un partido muy duro, sufrimos en la Eurocopa ante ellos y ojalá nos salga como deseamos".

Marc Cucurella fue pitado la temporada pasada después de unas manos ante Alemania en las que el árbitro no señaló nada. El catalán explicó que "al principio es un poco extraño lidiar con esto", pero que en general tiene "recuerdos bonitos por el título". El lateral está seguro de que "me van a volver a pitar, es parte del fútbol, aunque no hice nada malo. No me afectará y provocará que el foco esté en mí y hará que los demás estemos más libres".

En cuanto a Francia explicó que "tiene jugadores con mucho talento, verticales, rápidos, el partido pasará también por nosotros. Hay que vigilar un poco las transiciones de los jugadores que se quedarán descolgados que es su mejor versión, aunque con espacio podemos hacer daño".

Cucurella espera "un partido muy parejo" ante un Mbappé que "es uno de los mejores del mundo, como ha mostrado con el Pichichi de la Liga".

"El Barça tiene un futuro brillante"

En su reencuentro con Isco tras la final de la Conference League indicó que "no hemos hablado mucho del tema, pese a que estamos en la misma mesa, me acuerdo de cuando veía sus partidos y es un orgullo poder tener un futbolista de su experiencia y clase". Del cansancio acumulado matizó que "en este tipo de encuentro ya no existe".

Respecto a los clubs, Cucurella argumentó que "mi posición en el Chelsea es más en el área por dentro, aquí es un formato más clásico y ordenado. Aquí casi podríamos jugar sin entrenar, con Maresca estoy aprendiendo en mi club".

También se refirió a su ex equipo, el FC Barcelona, y todo fueron elogios: "Poca gente esperaba el rendimiento de este Barça, nos han hecho disfrutar, merecían estar en la final, a veces el fútbol es un poco injusto, pero tienen un futuro brillante".