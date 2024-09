Cristiano: "Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial"

Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords. Nadie puede negar que el luso es un competidor nato. Insaciable de cara a puerta. Y ante la Croacia de Luka Modric marcó uno de los goles más especiales de toda su carrera.

Llegar a las 900 dianas no queda al alcance de cualquiera. Y Cristiano lleva demostrando durante toda su trayectoria futbolística que es un rematador nato. Como bien dijo él hará unos cuantos años, "los números no mienten", y alcanzar los 900 goles en 1238 partidos oficiales se dice pronto.

UEFA Nations League - Portugal vs Croatia / EFE

Si sacamos la calculadora, la media nos sale a casi 0,73 tantos por partido, que se dividen entre las cinco camisetas de clubes que ha vestido a lo largo de su exitosa carrera: Sporting de Portugal (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101) y Al-Nassr (67).

Ni que decir tiene que en el conjunto blanco 'explotó' sus habilidades goleadoras y sacó su máximo potencial futbolístico. Con Portugal, por su parte, suma ya 131 dianas.

La secuencia del gol y la posterior celebración no solo emocionaron al 'Bicho', sino que conmovieron a muchos aficionados y seguidores suyos en 'X'. Su celebración, curiosamente, fue distinta. No sacó su famoso 'Siiiiiu' a pasear, sino que se llevó las manos al rostró y se tiró al césped de rodillas.

El gol, por cierto, vino precedido de un gran centro lateral de Nuno Mendes, que Cristiano enganchó con fuerza de primeras, para batir a Livakovic.

"Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial", declaró tras el duelo. Le quitó importancia al cetro mundialista, alegando que ya estaba satisfecho con lo que había ganado. "Ya he ganado con Portugal dos trofeos que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos".