El cambio de 'chip' de Dembélé: de pedir pizzas a optar al Balón de Oro

Definitivamente, este es el año de Ousmane Dembélé. Sus cifras, acompañadas de las sensaciones que desprende sobre el terreno de juego, lo avalan. Parte de la 'culpa' la tiene un Luis Enrique cuyo experimento le cambió la vida, pues de falso '9' goza de una mayor libertad para flotar sobre el césped, además de aparecer en zonas indetectables para la zaga rival y ser aún más letal de cara a puerta. Eso sí, su cambio de 'chip' está siendo brutal. Es una versión mejorada de sí mismo: 32 goles y seis asistencias en 43 partidos con club y selección. 23 en lo que va de 2025. Nadie duda de que es uno de los grandes candidatos al Balón de Oro.

En esa posición, es imparable. Dicho vulgarmente, hace lo que le da la gana: fija a los centrales, se descuelga para recibir y conducir a campo abierto, cae en banda cuando le apetece, desborda, quiebra, genera y, sobre todo, perfora porterías. Ahora bien, se desconocía si Didier Deschamps decidiría que también desempeñara ese rol en unos 'bleus' cuyo fútbol, hasta la fecha, giraba en torno a Kylian Mbappé.

Mbappé y Dembélé, con la selección francesa / Hassan Ammar / AP

"Hoy no me vas a decir que Ousmane es delantero centro. Está en una posición axial", matizaba en la previa del Croacia-Francia. Unas palabras premonitorias, pues Ousmane se situaría en el carril del '10' en Split, mientras que Kylian se situaría en la punta de ataque junto a Kolo Muani. Sin embargo, ni uno ni otro serían capaces de marcar diferencias ante un combinado balcánico que supo cómo hacer daño. 2-0 en una eliminatoria que se ponía muy cuesta arriba, pese a que la vuelta fuese en Saint-Denis.

(OTRA VEZ) DECISIVO

La remontada se antojaba complicada, pero no imposible. Y, tras una agónica tanda de penaltis, la selección francesa se adjudicó uno de los cuatro billetes que dan acceso a la Final Four de la Nations League, donde se enfrentarán a una Roja que también venció a Países Bajos desde los once metros, y les eliminó en las semifinales de la pasada Eurocopa. Se respira cierta 'vendetta' en el combinado que dirige Deschamps. Eso sí, la cita se disputará el próximo 5 de junio a las 20:45h.

Olise y Dembélé lideraron la remontada de Francia ante Croacia / X

Michael Olise y Ousmane Dembélé lideraron una remontada que 'remató' Maignan bajo palos, atajando hasta dos lanzamientos de los croatas. El extremo del Bayern de Múnich fue el mejor jugador del encuentro con un magnífico disparo ajustado para poner el 1-0 y, posteriormente, regalándole el tanto que situaba la igualdad en la eliminatoria al 'mosquito'.

UN 2025 'DE LOCOS'

Sin embargo, quien volvió a ser noticia fue un Dembélé que, con esta última diana, oposita - haciendo muchísimos méritos - al Balón de Oro. Es el máximo realizador del año natural 2025, superando a Kylian Mbappé (17), Raphinha (10) o Mohamed Salah (13), claros aspirantes al galardón. En ninguna otra temporada logró registrar unas cifras similares. Como azulgrana, sumó 40 dianas. En año y medio en París ya lleva 36.

Ousmane Dembélé está a un nivel estratosférico esta temporada / X

TENÍA UN DESPERTADOR HUMANO EN BARCELONA

Llama la atención, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que el paso de Ousmane en Barcelona estuvo marcado por el desorden en su vida personal. Por lo visto, tenía un despertador humano. Sí, es cierto. Tenía a su disposición una persona que se encargaba de llamarle por teléfono cada día para se le pegaran las sábanas y así acudir a tiempo a los entrenamientos y distintos compromisos del Barça, tal y como contaban Sique Rodríguez y Santi Giménez en el 'Carrusel Canalla' del pasado domingo.

Xavi, en el último partido de Dembélé con el Barça / Valentí Enrich

El club contrató un cocinero para orientarle con la dieta que debía seguir, pero el galo le terminó echando porque no quería tener a un policía en casa, según detallaba Sigue Rodríguez. "El cocinero llegaba, le cocinaba un pescado al horno y se lo dejaba hecho. Dembélé llegaba, lo tiraba a la basura y pedía pizzas", añadía Santi Giménez.