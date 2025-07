Vingegaard se ve ganando el Tour: "Pogacar tendrá un día malo"

Cada minuto perdido ha sido una losa en la esperanza de Jonas Vingegaard de recuperar el trono del Tour de Francia, esa cima se que paladeó en 2022 y 2023 con muchísima solvencia y sometiendo al todopoderoso Tadej Pogacar. El danés es segundo en la general, a 4:13 del esloveno, aunque todavía ve opciones de acabar de amarillo en los parisinos Campos Elíseos.

Dos días malos

La jornada de descanso suele ser también de reflexión. Momento para recapacitar sobre lo sucedido en la carretera. Analizar qué se ha hecho mal y cómo hincarle el diente al rival, especialmente si este, como Pogacar, da la sensación de ser intocable. Vingegaard no arroja la toalla y prevé que la última semana de competición será movidita. Mañana martes, sin ir más lejos, llegada al paisaje lunar del Mont Ventoux.

Vingegaard, fundido en Hautacam / EFE

El jefe de filas del Visma Lease a Bike sufrió en la contrarreloj de Caen y en la ascensión a Hautacam, sus dos etapas flojas en la presente edición, y considera que a Pogacar también le puede llegar la debilidad. "Un mal día lo puede tener cualquiera, yo he tenido dos en este Tour y eso explica el grueso del tiempo que he perdido. Pero Tadej también puede tenerlo en la tercera semana. Hasta ahora se ha mostrado sólido. No sé si tiene puntos débiles, es uno de los ciclistas más completos del pelotón, si no el que más. Pero si los tiene, no los diré ahora", reconoció el escandinavo en el asueto de Montpellier.

El jefe de filas del Visma Lease a Bike confía en su capacidad de recuperación y se ve más fuerte que nunca. No se descarta como contendiente a la general. "Creo que todavía puedo ganar el Tour. La diferencia es grande, pero lo puedo conseguir. Suelo tener mi mejor momento de forma en la tercera semana", apuntó y admitió que el cuadro neerlandés está preparando una batalla para endurecer los Alpes: "Cuando estás cuatro minutos por detrás tienes que intentar algo".

Atacará

Lo intentó sin éxito en Superbagnères y volverá a agitar la coctelera en la cordillera alpina. Vingegaard no se quedará de brazos cruzados contemplando las exhibiciones de Pogacar. De hecho, anunció batalla sin cuartel: "Estoy dispuesto a sacrificar la segunda plaza para pelear por la primera". El danés es segundo en la tabla, con una ventaja de 3:40 respecto al alemán Florian Lipowitz.