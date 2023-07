Vingegaard: "Es la primera semana más rápida que nunca he disputado"

"Solo he corrido tres veces el Tour, pero tengo la impresión de que está siendo la semana más rápida que he disputado", dijo el líder La primera semana acabará este domingo con el ascenso al Puy de Dôme, de categoría especial y que tiene "impaciente" a Vingegaard

El danés Jonas Vingegaard, maillot amarillo del Tour de Francia y defensor del título, aseguró que la primera semana de esta edición, que se acabará este domingo con el ascenso al Puy de Dôme, de categoría especial, está siendo la más rápida que recuerda.

"Solo he corrido tres veces el Tour, pero tengo la impresión de que está siendo la semana más rápida que he disputado", indicó el corredor del Jumbo, de 27 años. Pese a ello, señaló que está "impaciente" por vivir el ascenso al mítico puerto de categoría especial que no se sube desde 1988 y que ha sido el campo de batalla de muchas rivalidades en el Tour.

Vingegaard aseguró que la etapa de Limoges estuvo endurecida por el calor y lamentó que su compañero Wout van Aert no lograra la victoria, que era el objetivo del equipo.

"Es cierto que hemos gastado algo de fuerzas buscando la victoria con Wout, pero no ha sido tanto, solo ha trabajado Dylan (Van Barle), no hemos utilizado a todo el equipo en eso. Era nuestro plan, buscar un equilibrio entre los diferentes objetivos que traemos", señaló.

Vingegaard respondió a las acusaciones de arrogancia que le lanzó el exciclista luxemburgués Andy Schleck: "Es lo último que me esperaba. Soy una persona tranquila, no diría tímido. Pero está claro que no soy el que más grita".