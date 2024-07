Vingegaard: "La lucha por el amarillo se acabó"

El danés Jonas Vingegaard tiró la toalla, tras perder casi dos minutos con el esloveno Tadej Pogacar en la antepenúltima etapa del Tour de Francia, y aseguró que "la lucha por el amarillo se ha acabado" y se centrará en salvaguardar el segundo puesto que le acecha el belga Remco Evenepoel.

"La lucha por la victoria final se ha terminado, pero la defensa del segundo puesto no", dijo el corredor del Visma tras pasar la meta de Isola 2.000.

Vingegaard recordó que a principios de Tour había avisado de que quizá no acabara en buena situación la carrera tras la caída que sufrió en abril en la Vuelta al País Vasco.

"Desgraciadamente se ha confirmado, era una posibilidad cuando solo tienes un mes y medio de entrenamiento. Dije que sería una locura si pudiera luchar por la victoria y lo hice durante dos semanas", señaló.

El danés afirmó que buscará mantener la segunda posición y se mostró convencido de que Evenepoel tratará de arrebatársela en la jornada montañosa de este sábado y en la crono final del domingo.

"Intentaré seguir a Remco nuevamente, como he hecho hoy. Pensaba que podía arriesgar para buscar la victoria, pero cuando tienes las piernas que tengo en este momento lo ideal es conformarte con el segundo puesto", dijo Vingegaard, y señaló que si lo logra, sumado a la victoria que firmó en Le Lioran, sería un Tour satisfactorio.

El danés aseguró que plantearon la etapa para atacar a Pogacar, por lo que envió a dos hombres por delante, el estadounidense Matteo Jorgenson y el neerlandés Wilko Kelderman.

"Pero no me encontraba bien y hemos tenido que cambiar de planes. En lugar de atacar me he centrado en resistir y he dicho a Matteo que podía perseguir la victoria. Una pena que no lo haya conseguido", manifestó.