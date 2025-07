Vingegaard no descansa: "Dos semanas de entrenamientos y a la Vuelta"

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), segundo en el Tour de Francia, dijo este domingo que después de un descanso de una semana empezará los entrenamientos para la Vuelta a España que comenzará el próximo 23 de agosto.

"Creo que necesito más o menos una semana tranquila y luego me entrenare de nuevo. Dos semanas y media de entrenamientos y estaré en la Vuelta. No hay mucho tiempo, pero ya lo hice hace dos años y me fue bastante bien, espero que ahora pase lo mismo", explicó en París el ciclista danés.

El doble vencedor del Tour y segundo en dos ocasiones, reconoció que ha alternado momentos de máximo nivel con otros más flojos, en los que no pudo atacar como deseaba a su máximo rival, el esloveno Tadej Pogacar.

"En algunas etapas tuve el nivel máximo, como en mis mejores momentos, y en otras estuve más bajo. Creo que he tenido más días malos que buenos", comentó.

En cuanto a sus proyectos futuros, Vingegaard apuntó su interés por debutar en el Giro de Italia.

"Siempre dije que me gustaría disputar el Giro. No digo que vaya el año que viene, tengo que hablar con el equipo, siempre quise hacerlo, y haremos planes para el año que viene", concluyó.