Vingegaard calma las aguas en el Visma tras la polémica entrevista de su esposa Trine: "Quiere lo mejor para mí"

Jonas Vingegaard se ha visto envuelto en la primera gran polémica de la presente edición del Tour de Francia. El danés, líder del Team Visma y gran aspirante a tomar el relevo de Tadej Pogacar en el trono de la ronda francesa, ha vivido unos primeros días de competición más convulsos de lo esperado.

Poco después de finalizar la primera etapa del Tour de Francia, la esposa de Vingegaard, Trine Marie Hansen, concedió una entrevista para el diario danés Politiken de la que se desprendieron algunas declaraciones incendiarias. Entre ellas, destaca el cuestionamiento a la estrategia que está siguiendo el Team Visma.

"No veo que en el UAE haya dudas sobre el liderazgo de Pogacar, allí todos saben cuál es su papel. En cambio, si en Visma te centras también en ganar etapas con otros corredores, eso no vale para Jonas. Él necesita todo el apoyo del equipo”, sentenció Trine.

Además de abordar la estrategia del equipo y compararla con la de su gran rival por el título, Trine también apuntó directamente a algunos ciclistas del Visma. "Espero que Jonas tenga todo el apoyo del equipo, en vez de luchar por todo tipo de objetivos. Creo que el equipo sólo debería centrarse en ganar el Tour de Francia, así tendría más opciones de ganar", aseveró.

Las incendiarias declaraciones no tardaron en correr como la pólvora, y tanto representantes del UAE Team como el propio Vingegaard no tardaron en salir al paso para intentar zanjar cualquier tipo de polémica. El encargado de salir a abordar las declaraciones por parte del equipo neerlandés fue uno de sus directores deportivos, Grischa Niermann, que quiso calmar las aguas a la vez que explicó las ventajas de concentrar tanto talento en un mismo equipo.

Jonas Vingegaard y su esposa Trine, en una imagen de archivo / EFE

"Wout Van Aert es el mejor gregario que Jonas puede imaginar, pero también es un gran campeón con sus propios objetivos y con libertad para ello. Si le das libertad consigues el Wout que vimos en el Giro y que ayudó a Simon Yates a ganar. Si a Van Aert le dices que vaya al Tour y ayude a Vingegaard, lo hará, pero no será igual que si tiene algo de libertad. Y nosotros buscamos lo mejor para el equipo", valoró el director deportivo.

Respecto al caso particular de Jonas y Trine, si bien es cierto que opino que "quizás las declaraciones fueron un poco exageradas", Niermann quiso aclarar que "tenemos una conexión enorme con Jonas. Siempre planificamos juntos la temporada. Sabemos que para ganar el Tour hay que hacer sacrificios, y tanto Jonas como Trine lo entienden".

Vingegaard, por su parte, aprovechó para quitar hierro al asunto. "Sé que Trine me apoya al 100% y quiere lo mejor para mí", justificó el danés, antes de admitir que "no he leído la entrevista completa, solo he escuchado algunos fragmentos, y mientras estoy en carrera no leo los medios".