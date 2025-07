Tour de Francia 2025 hoy, en directo: etapa 19 de Albertville a La Plagne, en vivo

NEUTRALIZADOS

El intento de abrir hueco de Primoz Roglic y compañía no ha ido más allá. El pelotón les ha neutralizado y ahora las únicas unidades que no se cuentan en el gran grupo no están por delante si no por detrás. Empiezan a quedarse rezagados, entre ellos un Jonathan Milan que, una vez más, ya da por buena "su" etapa habiendo sumado los 20 puntos en el sprint intermedio.