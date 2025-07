Tour de Francia 2025 hoy, en directo: etapa 18 de Vif a Courchevel Col de la Loze, en vivo

⛰️ 🇫🇷 @lennymrtz1 manages to take the lead at Col du Glandon and score 20 points ahead of 🇳🇱 @ThymenArensman.



⛰️ 🇫🇷 @lennymrtz1 parvient à passer en tête au Col du Glandon et à marquer 20 points devant 🇳🇱 @ThymenArensman.#TDF2025 pic.twitter.com/MsaKaLErVW