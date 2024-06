Problemas para Vingegaard: Sepp Kuss se pierde el Tour por Covid

No está siendo una temporada afortunada para el equipo Visma. El Tour de Francia está a la vuelta de la esquina, aunque el equipo holandés ha recibido antes de empezar una noticia dolorosa para sus aspiraciones en la competición más importante del curso. Sepp Kuss, actual ganador de La Vuelta, no podrá arrancar el Tour después de no sentirse suficientemente recuperado del Covid que está atravesando.

Su ausencia ha sido comunicada por el mismo equipo, que ha lamentado la situación antes del inicio del Tour. Merijn Zeeman, director deportivo de Visma, ha expresado el sentimiento del equipo: "Esto, por supuesto, es muy difícil para Sepp. Su contribución siempre es muy importante en el equipo, pero luego, por supuesto, tiene que estar en plena forma. Desafortunadamente, hoy hemos llegado juntos a la conclusión de que no es suficiente, después del Covid ahora necesita recuperarse adecuadamente, así que no podrá arrancar", ha comunicado.

Bart Lemmen, el sustituto

Su sustituto será Bart Lemmen, de 28 años, que solamente ha sido profesional durante apenas un año: "Bart ha demostrado ser un corredor muy confiable, aprende rápidamente. Es un buen escalador, se sacrifica voluntariamente por su líder Jonas Vingegaard... tengo mucha confianza en Bart", expresó Merjin Zeeman.

Se trata de una noticia complicada para las aspiraciones de Jonas Vingegaard en este Tour de Francia, donde necesitaba de todos los apoyos posibles para poder pelear por la victoria. Kuss es un hombre clave dentro del equipo Visma, así que su ausencia se notará como pocas este Tour de Francia. El resto del equipo estará formado por Wout Van Aert, Matteo Jorgenson, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Jan Tratnik y Bart Lemmen.