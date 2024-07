Pogacar: "Vingegaard no me asusta"

El esloveno Tadej Pogacar consideró este lunes que el danés Jonas Vingegaard trata de desestabilizarle mentalmente en el Tour de Francia, pero señaló que no le asusta ese juego.

"Si lo que buscan es afectarme mentalmente no lo van a conseguir", indicó durante la primera jornada de descanso del Tour el ganador del pasado Giro de Italia, líder de la general con 33 segundos sobre el belga Remco Evenepoel y 1.15 con Vingegaard.

Pogacar señaló que el equipo del danés, el Visma holandés, busca una táctica contra él, pero señaló que no cae en su trampa. "Lo vimos en la etapa de este domingo (con tramos sin asfaltar), están corriendo contra mi, pero ya tengo la costumbre", indicó el corredor del UAE.

El esloveno señaló que hay una doble vara de medir en el equipo del danés, dura contra él y diferente ante Evenepoel. "Cuando Remco atacó, Visma no se ocupó de él porque estaban centrados en mi", dijo Pogacar, que frente a la actitud del equipo de Vingegaard alabó la de Evenepoel.

"El Visma me tiene miedo"

"Es la primera vez que corro una gran vuelta contra el y es muy buen rival. Me gusta cuando los rivales van a tope", aseguró. Frente a ello, fustigó la actitud del equipo de Vingegaard: "El Visma me tiene miedo, pero yo no les temo. Este domingo, temía más a Remco, parecía que iba volando por la carretera", señaló.

Además, acusó al danés de estar minimizando su estado de forma, que es mejor de lo que viene diciendo. "Cuando se corre tan rápido en San Luca, uno está en buena forma. La forma en la que él está corriendo, en al que sus compañeros están haciendo la carrera me indica que está en buena forma", señaló.

"Creo que intenta decir que está peor de forma. Pero eso a mi me da igual, yo me concentro en mis piernas y trato de divertirme sobre la bicicleta", comentó.