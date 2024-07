Pogacar: "Mi único objetivo era ganar la etapa, pero la ventaja es bienvenida"

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que su objetivo en la décimo cuarta etapa del Tour era ganar la etapa pero se alegró de haber logrado una buena renta con sus rivales en la general, en la que reforzó su liderato.

"La táctica del equipo era ganar la etapa en el esprint final, pero hemos conseguido aumentar la ventaja y estoy muy satisfecho por ello", indicó el ciclista del UAE.

"Me sentía muy bien y por eso hemos cambiado los planes del equipo. Almeida ya no podía tirar mucho más así que he hablado con Adam (Yates) que me ha dicho si podía ir a por la victoria y le he dado permiso", señaló.

"Teníamos que correr de otra forma, porque ahora ya no tenemos a Juan (Ayuso, que se retiró este viernes con covid) y hay que hacer otras tácticas", agregó.

"Quería dejarle la etapa a Adam, pero el instinto me ha dicho que podía sacar una ventaja. Eso me ha dado una gran motivación. Cuando estaba con Adam he visto que podíamos marcar diferencias. Es una victoria de todo el equipo y sobre todo de Adam", dijo.

Pogacar afirmó que la ventaja de casi 2 minutos que tiene con Vingegaard en la general "es importante" pero no dio el Tour por cerrado:

"En una carrera así nunca se sabe, el Tour es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Si tengo las mismas sensaciones que hoy y el equipo sigue así de fuerte, creo que podemos ganar".